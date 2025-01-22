《央行動態》人行貨幣政策司長鄒瀾已任人行黨委委員，料升副行長

《經濟通通訊社２２日專訊》中國人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾已出任中國人民銀行黨委委

員。今日下午，國新辦發布預告稱，國務院新聞辦公室將於２０２５年１月２３日（明日）上午

９時（股市開盤前）舉行新聞發布會，請中國人民銀行黨委委員鄒瀾等人介紹大力推動中長期資

金入市，促進資本市場高質量發展有關情況。



此前，在１月１４日國新辦舉行的新聞發布會上，鄒瀾的身份為中國人民銀行新聞發言人、

貨幣政策司司長。



周一（２０日）《路透》曾引述消息人士指，鄒瀾將升任副行長，成為人行最年輕的副行長

。消息人士稱，中央已完成對鄒瀾的考察，對其任命最快將於本周宣布。



根據機構行政編制要求，人行的領導層配置為「一正四副」，即一名行長、四名副行長。目

前，人行行長為潘功勝，另有四位副行長朱鶴新、宣昌能、陸磊及陶玲，而這四位副行長均為黨

委委員。其中，朱鶴新因兼任外匯局局長一職，不佔人行編制，故目前人行領導層實為「一正三

副」。



據《財新》此前報道，鄒瀾生於１９７４年，畢業於復旦大學會計系；早期曾任職人行貨幣

政策司、外匯交易中心，２００３年人行成立金融市場司後，被調至該部門；２０１９年７月，

他出任金融市場司司長。



市場對鄒瀾非常熟悉。近年他先後以人行金融市場司司長、貨幣政策司司長的身份多次亮相

人行季度統計數據新聞發布會以及國新辦發布會，回應貨幣政策、利率、房地產金融等社會熱點

問題。（ｊｑ）

