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AH股新聞

22/01/2025 18:13

《以舊換新》手機補貼下ｉＰｈｏｎｅ１３史上最抵？蘋果稱官網無

　　《經濟通通訊社２２日專訊》內地周一（２０日）啟動購買手機補貼，有網民指「國補後
ｉＰｈｏｎｅ　１３跌破３０００元（人民幣．下同）」，ｉＰｈｏｎｅ１３　１２８Ｇ版本到
手僅需２９９９元，降到歷史低價。相關消息隨即在社交平台引發熱議。不過，據《中新經緯》
報道，在蘋果官網以及蘋果天貓官方旗艦店內，目前只有ｉＰｈｏｎｅ　１６　Ｐｒｏ、
ｉＰｈｏｎｅ　１６、ｉＰｈｏｎｅ　１５、ｉＰｈｏｎｅ　１４以及ｉＰｈｏｎｅ　ＳＥ可供
選擇購買，ｉＰｈｏｎｅ　１３及以往系列均未在售。
　
　　報道引述蘋果官方客服稱，每一次蘋果官方銷售渠道更新產品後，之前的產品，包括過時的
、已經停產的部分產品均會下架，未來也不會再上架，如果消費者有需要，可以去第三方授權網
站或者線下平台購買。
　
　　蘋果天貓官方旗艦店客服則表示，官方旗艦店是Ａｐｐｌｅ官方在天貓平台開設的直營店，
在售商品和官網保持一致，「ｉＰｈｏｎｅ　１３系列在２０２４年９月時官方調整下架，此後
天貓旗艦店、Ａｐｐｌｅ官網、Ａｐｐｌｅ　Ｓｔｏｒｅ零售店就都沒有了」。
　
　　對於在蘋果自營渠道買ｉＰｈｏｎｅ能否領國補，上述官方客服表示，目前蘋果官網等自營
渠道不參與國補活動，消費者可以在京東或者其他線上線下平台諮詢。
　
　　在蘋果京東自營店，ｉＰｈｏｎｅ１３　１２８Ｇ在疊加國補後價格從３４９９元降至
２９９９元。此外，ｉＰｈｏｎｅ　１６、ｉＰｈｏｎｅ　１６　Ｐｌｕｓ等機型也均顯示可享
國家補貼５００元。（ｊｑ）

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