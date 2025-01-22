《Ａ股行情》關稅威脅籠罩，滬綜指低開０﹒２２％

《經濟通通訊社２２日專訊》美國總統特朗普上任次日，便表示正考慮從２月１日起對中國

商品加徵１０％關稅，以懲罰中國繼續墨西哥及加拿大輸送芬太尼。昨日（２１日）市場一度以

為關稅威脅稍緩，一日之後又再籠罩，滬深股市今早弱勢低開，滬綜指低開０﹒２２％，報

３２３５﹒４９點，深成指及創業板均低開０﹒４１％。



值得留意的是，國家主席習近平周二（２１日）與俄羅斯總統弗拉普京舉行視頻會晤，雙方

除了互致新年祝福外，還承諾要進一步「深化戰略協作」「堅定相互支持」。據《新華社》報道

，習近平表示，在新的一年，願以中俄關係的穩定性和堅韌性應對外部環境的不確定性。兩人對

話之時，特朗普的宣誓就職剛剛過去幾個小時。



臨近農曆新年，上市公司近日密集公告，將在春節前派發２０２４年度中期紅利或２０２４

年特別分紅。Ｃｈｏｉｃｅ數據顯示，春節前最後四個交易日，即１月２２日至２７日，有６６

家Ａ股公司將實施現金分紅，分紅總額超８５０億元（人民幣．下同）。同時，截至１月２１日

，滬深兩市有超３００家公司已實施或擬實施春節前分紅，分紅總額超３０００億元。業內人士

表示，向投資者派發「春節紅包」成為「新年俗」，反映出上市公司回饋投資者意識逐漸增強，

同時也顯示出大股東對公司發展前景的看好，有利於吸引更多資金入市，為市場注入活力。



另外，人民銀行今日進行１１５７５億元１４天期逆回購，公開市場有９５９５億元逆回購

到期，即今日淨投放１９８０億元。（ｒｙ）

