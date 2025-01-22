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AH股新聞

22/01/2025 11:36

《Ａ股行情》滬指半日跌０﹒８％地產領跌，逆回購放量節前降準微

　　《經濟通通訊社２２日專訊》美國總統特朗普表示正討論於２月１日起對華開徵１０％關稅
，滬深股市略低開，盤中三大指數一度均跌超１％，隨後跌幅有所收窄。滬綜指上午收跌
０﹒８４％，報３２１５﹒３７點，深成指跌０﹒７６％，創業板指軟０﹒５８％。兩市半天成
交額７３４０億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交縮量４１７億或５﹒４％。
　
　　人行今日開展了１１５７５億元１４天期逆回購操作，規模創２０２０年２月３日以來單日
最大，對沖今日對期的９５９５億元逆回購，即今日淨投放１９８０億元。市場人士認為，人行
巨量逆回購操作規模旨在對沖巨額到期，僅從淨投放規模來看，流動性投放姿態依然是呵護中伴
有克制，而春節前降準概率則進一步降低，估計人行繼續通過逆回購或者買斷操作來投放跨春節
的流動性。
　
　　盤面上，地產股領跌各行業板塊，半日挫近３％，中交地產（深：０００７３６）跌停，光
大嘉寶（滬：６００６２２）逼近跌停，深振業Ａ（深：０００００６）挫逾６％。中交地產昨
晚宣布，擬將其持有的房地產開發業務相關資產及負債轉讓至控股股東－－中交房地產集團。根
據初步研究和測算，本次交易預計構成重大資產重組，但不會導致公司控股股東和實際控制人發
生變更。此外，中交地產公告，經中交地產初步測算，預計公司２０２４年度期末歸母淨資產可
能為負。根據相關規定，公司將被實施退市風險警示。
　
　　另外，小紅書概念繼續調整，早盤收挫２﹒９％，遊戲股跌幅也靠前。國家新聞出版署發布
２０２５年１月國產及進口網絡遊戲審批信息顯示，共有１２３款國產遊戲及１３款進口遊戲獲
批。星輝娛樂（深：３０００４３）旗下廣東星輝天拓互動娛樂有限公司的《夢幻訓妖》赫然在
列，惟星輝娛樂受業績預損影響，股價大跌９﹒７％。（ｒｙ）

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