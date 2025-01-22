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AH股新聞

22/01/2025 15:08

《Ａ股行情》美關稅加徵或逼近，滬指收跌０﹒９％，地產消費疲弱

　　《經濟通通訊社２２日專訊》美國總統特朗普周二（２１日）表示，他仍在考慮對中國加徵
１０％關稅的事宜。關稅威脅逼近，滬深股市今日震盪下調，滬綜指收跌０﹒８９％，二連跌，
報３２１３﹒６２點；深成指跌０﹒７７％，創業板指軟０﹒５４％。兩市全天成交１﹒１４萬
億元（人民幣．下同），較上個交易日回落６９５億元或６％。
　
　　特朗普就職當日提出對其他國家加徵關稅，但沒提對華關稅問題，誰知就職次日他就透露考
慮從２月１日起對中國產品加徵關稅，理由是芬太尼仍從中國運往墨西哥及加拿大。《彭博》引
述分析師們稱，其實這個消息略偏利好，因為１０％稅率水平似乎低於預期。不過，特朗普似乎
沒有拿定主意，表明市場波動可能性很大。還有分析指關稅將被用作談判工具以達成某些貿易協
議。
　
　　今日地產板塊跌幅達３﹒３％，中交地產（深：０００７３６）剝離房地產業務並公告將被
實行退市警示，股價跌停；萬科Ａ（深：０００００２）連勝多日後，明顯回吐４﹒６％。消費
板塊同樣疲弱，旅遊跌２﹒６％，白酒、食品股都跌約１﹒８％。
　
　　英偉達ＣＥＯ黃仁勳參加完北京分公司年會後，兩岸行程進入最後一站上海。昨日中午他在
上海陸家嘴一家中餐廳出席團隊午宴。有報道提到，黃仁勳訪華前美國對ＡＩ芯片出口祭出新一
輪限制措施。黃仁勳此時訪華，一是傳遞友好的姿態，表明中國市場的重要性；二是親身傾聽來
自中國市場的聲音。滬深英偉達概念今日逆市上漲，工業富聯（滬：６０１１３８）漲停，華勤
技術（滬：６０３２９６）、景旺電子（滬：６０３２２８）升超５％。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３７９７﹒０２　　－０﹒９３　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３２１３﹒６２　　－０﹒８９　　　　４５２３﹒１３　　
　　上證Ａ股指數　　３３６８﹒０５　　－０﹒９０　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１０２２５﹒８７　－０﹒７７　　　　６８３５﹒４２　　
　　深圳創業板指數　２１０１﹒０３　　－０﹒５４　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２６２﹒８１　　＋０﹒３４　　　　　１﹒２６　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１８８﹒４７　　－０﹒１６　　　　　０﹒４９　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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