《Ａ股行情》美關稅加徵或逼近，滬指收跌０﹒９％，地產消費疲弱

《經濟通通訊社２２日專訊》美國總統特朗普周二（２１日）表示，他仍在考慮對中國加徵

１０％關稅的事宜。關稅威脅逼近，滬深股市今日震盪下調，滬綜指收跌０﹒８９％，二連跌，

報３２１３﹒６２點；深成指跌０﹒７７％，創業板指軟０﹒５４％。兩市全天成交１﹒１４萬

億元（人民幣．下同），較上個交易日回落６９５億元或６％。



特朗普就職當日提出對其他國家加徵關稅，但沒提對華關稅問題，誰知就職次日他就透露考

慮從２月１日起對中國產品加徵關稅，理由是芬太尼仍從中國運往墨西哥及加拿大。《彭博》引

述分析師們稱，其實這個消息略偏利好，因為１０％稅率水平似乎低於預期。不過，特朗普似乎

沒有拿定主意，表明市場波動可能性很大。還有分析指關稅將被用作談判工具以達成某些貿易協

議。



今日地產板塊跌幅達３﹒３％，中交地產（深：０００７３６）剝離房地產業務並公告將被

實行退市警示，股價跌停；萬科Ａ（深：０００００２）連勝多日後，明顯回吐４﹒６％。消費

板塊同樣疲弱，旅遊跌２﹒６％，白酒、食品股都跌約１﹒８％。



英偉達ＣＥＯ黃仁勳參加完北京分公司年會後，兩岸行程進入最後一站上海。昨日中午他在

上海陸家嘴一家中餐廳出席團隊午宴。有報道提到，黃仁勳訪華前美國對ＡＩ芯片出口祭出新一

輪限制措施。黃仁勳此時訪華，一是傳遞友好的姿態，表明中國市場的重要性；二是親身傾聽來

自中國市場的聲音。滬深英偉達概念今日逆市上漲，工業富聯（滬：６０１１３８）漲停，華勤

技術（滬：６０３２９６）、景旺電子（滬：６０３２２８）升超５％。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３７９７﹒０２ －０﹒９３

上證綜合指數 ３２１３﹒６２ －０﹒８９ ４５２３﹒１３

上證Ａ股指數 ３３６８﹒０５ －０﹒９０

深證成份指數 １０２２５﹒８７ －０﹒７７ ６８３５﹒４２

深圳創業板指數 ２１０１﹒０３ －０﹒５４

上證Ｂ股指數 ２６２﹒８１ ＋０﹒３４ １﹒２６

深證Ｂ股指數 １１８８﹒４７ －０﹒１６ ０﹒４９

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