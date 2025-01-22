【人行操作】分析：人行流動性投放呵護中有克制，料春節前不降準

《經濟通通訊社２２日專訊》人民銀行今日在公開市場開展了１１５７５億元（人民幣．下

同）１４天期逆回購操作，規模創２０２０年２月３日以來單日最大，對沖今日對期的９５９５

億元逆回購，即今日淨投放１９８０億元。市場人士認為，人行巨量逆回購操作規模旨在對沖巨

額到期，僅從淨投放規模來看，流動性投放姿態依然是呵護中伴有克制，而春節前降準概率則進

一步降低。



上海一銀行系理財子公司交易員指，今天主要是逆回購到期偏多，淨投放規模比昨天並沒有

明顯加大，同時期限依然全部１４天期，表明人行在呵護跨春節流動性的同時，亦保持了相對克

制的態度。該交易員並認為，春節前降準「應該是沒戲了」，估計人行繼續通過逆回購或者買斷

操作來投放跨春節的流動性。



東方金誠首席宏觀分析師王青表示，儘管今日１４天期逆回購規模很大，但預計春節前人行

公開市場淨投放力度整體上會較為溫和。他並指出，綜合當前市場流動性安排、債市調控及宏觀

經濟運行態勢判斷，春節前降準的可能性已經不大。



南京證券固定收益分析師楊浩亦稱，人行放慢了投放節奏，總量上來看還是有萬億級別的，

「春節前降準就別想了，（春節後）政府債大量發行時，（降準）配合的概率比較大」。

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