【ＦＯＣＵＳ】ＭＡＧＡ第一擊落子ＡＩ，中國大模型實力「黑馬」

【ＦＯＣＵＳ】「現在是我們再次拿出歷史上最偉大文明的勇氣、活力和生命力行動起來的

時候了！」周一（２０日）就職演說的豪言餘音猶在，特朗普周二（２１日）即攜ＯｐｅｎＡＩ

、軟銀、甲骨文三大巨擘的執行長，宣布未來四年５０００億美元的人工智能基礎設施投資計劃

－－Ｓｔａｒｇａｔｅ（星際之門 ）。巧合的是，「國家人工智慧產業投資基金合夥企業」新

近在上海成立，而大模型「黑馬」新創公司ＤｅｅｐＳｅｅｋ的創始人梁文峰，周一亦成為國務

院總理李強的座上賓。



＊５０００億美元投資Ｓｔａｒｇａｔｅ＊



２０２５年會否成為ＡＧＩ（通用人工智能）的元年？在「關稅」的一片喧囂中，中美兩個

超級大國關於ＡＩ的龍爭虎鬥，已悄然進入ｎｅｘｔ ｌｅｖｅｌ。



侵侵重回白宮後的首個ＭＡＧＡ（讓美國再次偉大）第一擊，正正落子ＡＩ「國家項目」。

此一被特朗普稱為「史上最大的ＡＩ基礎設施項目」，旨在為下一代ＡＩ提供動力，包括資料中

心、電力系統、水資源等。



主要合作夥伴軟銀和ＯｐｅｎＡＩ，將分別承擔Ｓｔａｒｇａｔｅ的財務責任和運營責任，

初始技術合作夥伴還包括甲骨文、微軟、英偉達、Ａｒｍ。作為計劃的第一步，甲骨文正在德克

薩斯州興建１０座數據中心，未來將擴展到其他州。



＊冀疾病前所未有速度治癒＊



有何特別？首先是投資規模，對比亞馬遜、谷歌、Ｍｅｔａ三巨頭，去年資本開支分別料約

７５０億美元、５１０億美元、３８０－４００億美元，５０００億美元顯然是大數目。據黑石

集團估算，未來５年美國境內的資料中心投資將達１萬億美元。



其次，該計劃不單被視作支持美國的再工業化，創造逾１０萬個就業職位，還將提供保護美

國及盟國國家安全的戰略能力。



最值留意的是，該計劃的一大目標是將ＡＩ應用於醫療領域。ＯｐｅｎＡＩ執行長Ｓａｍ

Ａｌｔｍａｎ稱，通過創建ＡＧＩ，人們將目睹癌症、心臟病等疾病以前所未有的速度被治癒。

甲骨文執行長Ｌａｒｒｙ Ｅｌｌｉｓｏｎ亦指，Ｓｔａｒｇａｔｅ的成果將帶來癌症預防疫苗

、個人化定制藥物，「這是一項影響全人類的巨大投資」。



＊ＤｅｅｐＳｅｅｋ推理能力驚艷＊



那麼，被特朗普稱作「競爭對手」的中國，ＡＩ最新進展如何？最吸睛的無疑是２０２３年

７月在杭州成立的大模型公司ＤｅｅｐＳｅｅｋ，創始人梁文鋒赫然在周一舉行的國務院座談會

專家、企業家等領域代表之列，為《政府工作報告（徵求意見稿）》建言獻策。



就在同日，公司正式發布ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１大模型，在多項基準測試與ＯｐｅｎＡＩ

去年９月發布的Ｏ１大模型分庭抗禮。相比ＧＰＴ－４ｏ，ＯｐｅｎＡＩ Ｏ１的核心在於推理

能力，意味更擅長解決ＳＴＥＭ問題，ＯｐｅｎＡＩ標榜，「醫療研發可以用ｏ１來註釋細胞測

序數據，物理學家可以用ｏ１生成量子光學所需的複雜數學公式」。



而ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１通過大規模使用「強化學習（ＲＬ）」技術，亦展現出關聯思考

（Ｃｏｔ）、自我驗證和反思能力等推理特性，甚至驚現 「頓悟時刻（ＡＨＡ

Ｍｏｍｅｎｔ），即大模型突然表現出對某種任務的顯著改進或高效處理能力。」



若加上新成立的「國家人工智慧產業投資基金合夥企業」，註冊資本逾６００億人民幣，出

資方包括國家大基金三期，經營範圍包括以私募基金從事ＡＩ股權投資，中美如火如荼的ＡＩ競

賽，正如Ａｌｐｈａｂｅｔ（谷歌母公司）財務長Ｒｕｔｈ Ｐｏｒａｔ在達沃斯論壇最新所言

，美國保持優勢並非板上釘釘。

