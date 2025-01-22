《神州金融》中國據報將限制金融央企集團員工年薪在１００萬以內

《經濟通通訊社２２日專訊》據《路透》引述消息人士透露，中國將對中央金融企業實施全

面減薪、限薪，其中集團員工年度薪酬上限為１００萬元（人民幣．下同），子公司層級薪酬上

限為３００萬元。



＊新措施要求下屬薪酬不得高於上級＊



消息人士補充稱，新一輪措施還要求，在集團與子公司各自範圍內，下屬的薪酬不得高於上

級，即「薪酬與職級不能倒掛」。



消息人士並透露，新的工資上限最早將於下個月生效；金融央企集團及子公司的中層受影響

最大。在金融央企內部，中層職工的薪酬往往超過董事長和行長╱總經理，而董事長、行長╱總

經理此前已限薪，年薪在７０萬元至９０萬元之間。



報道指，中國財政部、人社部未予置評。



據財政部官網披露，中國目前共有２７家中央金融企業，包括三大政策性銀行、五大國有商

業銀行、四大資產管理公司、六家保險公司等。



＊中層職工薪酬往往高於董事長、行長等＊



以國有大行為代表的金融央企，其「一、二把手」等高管多年前已開始限薪。２０２３年中

國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）董事長、行長的薪酬分別為６７﹒６萬元、９０萬

元，但級別更低的管理層－－風險總監、董秘、首席信息官等，薪酬則為１３０﹒６萬元。



中信集團旗下券商龍頭－－中信證券（０６０３０）（滬：６０００３０），２０２３年度

董事長、總經理的薪酬分別為５０４﹒７２萬元、５２８﹒９萬元，級別更低的管理層及執行委

員的薪酬則在３５１萬元－５８９萬元不等。



過去幾年處於風暴眼的中金公司（０３９０８）（滬：６０１９９５）則較早將管理層薪酬

大幅下壓。２０２３年，該公司高管薪酬已全部降至３００萬元以下，其中，公司總裁的薪酬為

１７０萬元。



《路透》上周曾報道指，人民銀行、金監總局、中證監等金融監管部門職員將於本月開始集

體降薪，以順應中國２０２３年啟動的國家機構改革；降薪幅度約為５０％，降薪後三大監管部

門薪酬水平料與公務員薪酬拉齊。（ｓｌ）

