【提振Ａ股】六部門出方案推動保險、社保、養老等中長期資金入市

《經濟通通訊社２２日專訊》中央金融辦、中國證監會、財政部、人力資源社會保障部、中

國人民銀行、金融監管總局聯合印發《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》，強調既要立

足當下、更著眼長遠，重點引導商業保險資金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、企（職

）業年金基金、公募基金等中長期資金進一步加大入市力度。



《方案》提出五大舉措：



＊引導國有險企增Ａ股投資規模與比例＊



一是提升商業保險資金Ａ股投資比例與穩定性。在現有基礎上，引導大型國有保險公司增加

Ａ股（含權益類基金）投資規模和實際比例。對國有保險公司經營績效全面實行三年以上的長周

期考核，淨資產收益率當年度考核權重不高於３０％，三年到五年周期指標權重不低於６０％。

同時，抓緊推動第二批保險資金長期股票投資試點落地，後續逐步擴大參與機構範圍與資金規模

。



二是優化全國社會保障基金、基本養老保險基金投資管理機制。穩步提升全國社會保障基金

股票類資產投資比例，推動有條件地區進一步擴大基本養老保險基金委託投資規模。細化明確全

國社會保障基金五年以上、基本養老保險基金投資運營三年以上長周期業績考核機制，支持全國

社會保障基金理事會充分發揮專業投資優勢。



＊擴大企業年金覆蓋範圍，支持開放個人投資選擇＊



三是提高企（職）業年金基金市場化投資運作水平。加快出台企（職）業年金基金三年以上

長周期業績考核指導意見。逐步擴大企業年金覆蓋範圍。支持具備條件的用人單位探索放開企業

年金個人投資選擇。鼓勵企業年金基金管理人開展差異化投資。



四是提高權益類基金的規模和佔比。強化分類監管評價約束，優化產品註冊機制，引導督促

公募基金管理人穩步提高權益類基金的規模和佔比。牢固樹立投資者為本的發展理念，建立基金

管理人、基金經理與投資者的利益綁定機制，提升投資者獲得感。推動私募證券投資基金運作規

則落地，依法拓展私募證券投資基金產品類型和投資策略。



＊允商業保險資金等參與上市公司定增＊



五是優化資本市場投資生態。引導上市公司加大股份回購力度，落實一年多次分紅政策。推

動上市公司加大股份回購增持再貸款工具的運用。允許公募基金、商業保險資金、基本養老保險

基金、企（職）業年金基金、銀行理財等作為戰略投資者參與上市公司定增。在參與新股申購、

上市公司定增、舉牌認定標準方面，給予銀行理財、保險資管與公募基金同等政策待遇。進一步

擴大證券基金保險公司互換便利操作規模。（ｓｌ）

