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AH股新聞

22/01/2025 08:33

《神州民企》贛鋒鋰業（０１７７２）申請授信額度１０００億人幣

　　《經濟通通訊社２２日專訊》贛鋒鋰業（０１７７２）（深：００２４６０）公布，向金融
機構申請授信額度合計１０００億元（人民幣．下同），自董事會通過起２４個月內有效，其中
５間銀行佔５５０億元。授信業務包括固定資產貸款、併購貸款、項目貸款、流動資金借款及貿
易融資業務等。具體融資方式、融資期限、實施時間等按與金融機構最終協商的內容和方式執行

　
　　該集團指，隨著經營規模和業務範圍不斷擴大，對資金需求增加，申請授信額度可進一步保
證各項業務和項目的正常有序開展，將選擇最有利於的金融機構開展合作，從而降低融資成本。
　
＊２億人幣認購基金投資光伏風電＊
　
　　另外，該集團指，斥２億元認購洛騰（杭州）股權投資合夥企業（有限合夥）的財產份額。
該基金投資策略主要對工商業分布式光伏、分布式風電、集中式風電、地面分布式光伏相關新能
源資產類項目進行股權投資或從事與投資相關的活動。
　
　　此外，該集團指，開展外匯套期保值業務，擬單日持有最高合約價值不超過８０億元或其他
等值外幣，並擬利用金融工具的套期保值功能，對生產經營業務相關的產品風險敞口擇機開展商
品期貨期權套期保值業務。交易保證金和權利金上限不超過２億元，且單日持有最高合約價值不
超過３億元，兩者額度在有效期限內可循環滾動使用。（ｗｈ）

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