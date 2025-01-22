《券商巨無霸》海通ＡＨ２月６日停牌，合併雙方披露異議股東安排

《經濟通通訊社２２日專訊》國泰君安（０２６１１）（滬：６０１２１１）和海通證券

（０６８３７）（滬：６００８３７）聯合公布，有關國泰君安和海通證券的擬議換股合併，披

露行使國泰君安和海通證券各別現金選擇權和實施換股的指示性時間安排，以及行使國泰君安Ｈ

股的現金選擇權及海通證券Ｈ股的現金選擇權程序，現金選擇權申報期將分別與國泰君安Ａ股及

海通證券Ａ股的現金選擇權申報期保持一致，以確保Ｈ股持有人和Ａ股持有人享有平等待遇，預

計海通證券Ｈ股在香港聯交所的最後交易日為２月５日，並於２月６日停牌。



另外，海通證券Ａ股異議股東現金選擇權的行權價格為每股９﹒２８元人民幣，為確保Ａ股

異議股東現金選擇權實施順利，Ａ股股票將自２月６日開市起連續停牌，直至終止上市，不再復

牌，故２月５日為其Ａ股股票最後一個交易日。海通證券指，反換股吸收合併協議議案進行表決

時均投出有效反對票的Ａ股股東可申報現金選擇權，有關Ａ股涉約１２７４﹒８萬股。



國泰君安指，關於換股吸收合併海通證券並募集配套資金暨關聯交易之Ａ股異議股東收購請

求權，每股行權價格１４﹒８６元人民幣，而可申報的Ａ股不超過約１８９３﹒７萬股。國泰君

安Ａ股自２月６日開市起停牌，並將於刊登Ａ股異議股東收購請求權申報結果公告當日復牌。



值得一提的是，雙方公告內特別提示，因當前兩家公司Ａ股價格均大幅超過行權價格，若異

議股東行使現金選擇權或收購請求權，可能將導致一定虧損。（ｗｈ）

