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AH股新聞

23/01/2025 08:10

《政政經經－石鏡泉》小紅書教老外炒Ａ股

　　《政政經經》券商花式攬客，２０２５年開年盯上外國人，小紅書天降潑天流量，外國網友
成新目標。能否發展出像樣的外資團隊，要時間發酵。
　
　　美國ＴｉｋＴｏｋ禁用使海外網友批量湧入小紅書，已有券商在小紅書開始招攬海外客戶，
廣發證券（０１７７６）官方小紅書在平台發文，「Ｈｉ，ｆｒｉｅｎｄｓ！！Ｗｅｌｃｏｍｅ
　ｔｏ　Ｃｈｉｎａ，Ａｒｅ　ｙｏｕ　ｉｎｔｅｒｅｓｔｅｄ　ｉｎ　ｉｎｖｅｓｔｉｎｇ　
ｉｎ　Ｃｈｉｎａ＇ｓ　Ａ－ｓｈａｒｅｓ？」（嗨，朋友們！！歡迎來到中國，你有興趣投資
中國Ａ股嗎？）
　
　　多家券商跟進，東方財富（深：３０００５９）玩梗發帖稱：「Ｈｉ　ＴＴｆｒｉｅｎｄｓ
，Ｈｅｒｅ　ｉｓ　ＥＡＳＴ　ＭＯＮＥＹ，Ｗｅｌｃｏｍｅ　ｙｏｕｒ　ＷＥＳＴ　
ＭＯＮＥＹ。」（這裏是東方財富，也歡迎你，西方財富。）
　
＊多數券商已開帳號＊
　
　　據《時代財經》統計，百餘家券商及旗下券商資產管理子公司，已有近七成在小紅書開立藍
Ｖ帳號。小紅書平台註冊的帳號中，券商類目以「東吳小清東吳證券」粉絲最多，這個標註為「
證券投資顧問」的帳號，簡介為：東吳證券愛拍短視頻的資深投資顧問、金融打工人、職場段子
手，全網粉絲２４０萬。該帳號在小紅書平台有２２﹒６萬粉絲，居於業內首位，獲讚與收藏高
達２１７﹒９萬。
　
　　江海證券的帳號擁有３﹒８萬粉絲，註冊類型為證券公司，是藍Ｖ官方號，排名在業內靠前

　
　　港投資者如想簡單買美股，可留意南方美股七巨頭（０３４５４）和華夏納指
（０３０８６）。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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