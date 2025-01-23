【提振Ａ股】金監總局：險資長期股票投資試點，節前批５百億入市

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》對於保險資金長期股票投資試點，金融監

管總局副局長肖遠企在國新辦新聞發布會表示，第二批試點機制會更加的靈活，基金可以是單獨

發起設立，也可以由兩家或者兩家以上保險公司聯合發起設立。第二批試點規模現在擬定

１０００億元人民幣，準備春節前先批５００億元人民幣，馬上到位投資股市，後續還將根據保

險公司的意願需要來逐步擴大參與試點的保險公司的數量和基金規模。

