【企業盈喜】中國鋁業（０２６００）料去年淨利潤增加最多９４％

《經濟通通訊社２３日專訊》中國鋁業（０２６００）（滬：６０１６００）發盈喜，預計

去年全年淨利潤１２０億元（人民幣．下同）至１３０億元，按年增加７９％至９４％。每股收

益為０﹒７元至０﹒７６元。



公司指出，業績預增由於秉持極致經營理念，把握市場良好機遇，發揮全產業鏈優勢，緊盯

運營效率提升及成本精細化管控，實現高產穩產優產，經營業績或創成立以來最佳。（ｒｈ）

