《國企紅籌》中國銀河（６８８１）料去年純利按年升２８﹒６２％

《經濟通通訊社２３日專訊》中國銀河（０６８８１）（滬：６０１８８１）公布，
２０２４年度錄純利１０１﹒３３億元（人民幣．下同），按年上升２８﹒６２％；實現利潤總
額１０８﹒１３億元，按年增長３２﹒９４％；基本每股收益０﹒８２元。
期內營業收入３５３﹒７億元，按年上升５﹒１３％；營業利潤１０８﹒２２億元，按年增
長３１﹒７２％。（ｋｌ）
【你點睇？】特朗普稱2月起或對從華徵收10%關稅，你認為中方應否作出強硬反制？► 立即投票
23/01/2025 18:21
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額１０８﹒１３億元，按年增長３２﹒９４％；基本每股收益０﹒８２元。
期內營業收入３５３﹒７億元，按年上升５﹒１３％；營業利潤１０８﹒２２億元，按年增
長３１﹒７２％。（ｋｌ）
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