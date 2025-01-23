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AH股新聞

23/01/2025 08:01

《神州頭條》財經報章頭版摘要：推中長期資金入市，六部門發方案

　　《經濟通通訊２３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
加快現代農業建設，全面促進農村消費
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央、國務院近日發布《鄉村全面振興規劃（２０２４－２０２７年）》。《規劃》提出，
加快現代農業建設，全方位夯實糧食安全根基。促進農民收入增長，全面促進農村消費。
　
引導中長期資金進一步加大入市力度
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近日，經中央金融委員會審議同意，中央金融辦、中證監、財政部、人社部、人行、金融監管總
局聯合發布《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》，重點引導商業保險資金、全國社會保
障基金、基本養老保險基金、企（職）業年金基金、公募基金等中長期資金進一步加大入市力度

　
便利外國投資者投資相關轉移匯入匯出
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人行、商務部、金融監管總局、中證監、國家外匯局近日聯合發布《關於金融領域在有條件的自
由貿易試驗區（港）試點對接國際高標準推進制度型開放的意見》。《意見》提出，在真實合規
的前提下，允許試點地區真實合規的、與外國投資者投資相關的所有轉移可自由匯入、匯出且無
遲延。
　
　
《上海證券報》
　
到２０２７年鄉村全面振興取得實質性進展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央、國務院近日發布的《鄉村全面振興規劃（２０２４－２０２７年）》提出，到
２０２７年，鄉村全面振興取得實質性進展，農業農村現代化邁上新台階；到２０３５年，鄉村
全面振興取得決定性進展，農業現代化基本實現，農村基本具備現代生活條件。
　
推動中長期資金入市，六部門發布實施方案
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近日，經中央金融委員會審議同意，中央金融辦、中證監、財政部、人社部、人行、金融監管總
局聯合發布《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》，從提升商業保險資金Ａ股投資比例與
穩定性，優化全國社會保障基金、基本養老保險基金投資管理機制，提高企（職）業年金基金市
場化投資運作水平，提高權益類基金的規模和占比，優化資本市場投資生態等五個方面作了具體
部署。
　
上市公司分紅意識增強透明度提升
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
Ｗｉｎｄ數據顯示，２０２４年上市公司實施分紅２﹒４萬億元（人民幣．下同），回購
１４７６億元，均創歷史新高。２０２５年１月１日至２１日，實施分紅的上市公司多達１４２
家，２０２４年同期則僅有５家。受訪人士分析，這緣於上市公司中期分紅意識的增強。
　
　
《證券時報》
　
六部門發布推動中長期資金入市實施方案
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近日，經中央金融委員會審議同意，中央金融辦、中證監、財政部、人社部、人行、金融監管總
局聯合發布《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》，重點引導商業保險資金、全國社會保
障基金、基本養老保險基金、企（職）業年金基金、公募基金等中長期資金進一步加大入市力度

　
中國修訂土地儲備管理辦法
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
自然資源部、財政部、人行、國家金融監督管理總局２２日聯合發布了新修訂的《土地儲備管理
辦法》，從儲備計畫、入庫儲備標準、前期開發、管護與供應、資金管理、監管責任等方面提出
了更加詳盡的要求，旨在完善土地儲備制度，促進土地節約集約利用和高效配置，提高建設用地
支撐和保障能力，推動高質量發展。
　
試點地區外國投資者投資所得可自由轉移
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近日，人行、商務部、金融監管總局、中證監、國家外匯局聯合發布《關於金融領域在有條件的
自貿區（港）試點對接國際高標準推進制度型開放的意見》。從六方面提出２０條政策措施，在
上海、廣東、天津、福建、北京自貿區和海南自貿港等地區，以及黨中央、國務院作出明確部署
承擔對外開放重要任務的合作平台先行先試。（ｌｃ）

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