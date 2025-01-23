《神州經脈》年增數千億中長期資金入市，人民幣國際支付份額略降

《神州經脈》在美國總統特朗普發出關稅威脅後，中證監、人行等財金部門官員罕見在Ａ股

開盤前同台出席新聞發布會，宣布給投資市場帶來每年數千億元（人民幣．下同）增量資金的重

磅利好，Ａ股今日（２３日）應聲上揚，惟三大指數午後衝高回落，收市漲跌不一。



滬綜指曾大升１﹒９％，惟全天收市升幅收窄至只有０﹒５１％，報３２３０﹒１６點，深

成指更由升１﹒８％倒跌０﹒４９％收市，創業板指收低０﹒３７％。市場活躍度升，滬深兩市

全日成交近１﹒３６萬億元，較上個交易日放量大增２１９５億元或１９％。



國新辦發布會帶動股市情緒向好，但未有超預期政策措施，因此外匯市場反應平淡。人民

幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）早盤高開後震盪回調，今日收報７﹒２８７４，較上個交易日４

時３０分收盤價跌７４點子，兩連跌，全日在７﹒２６６０至７﹒２８６６之間波動。今日人民

幣兌一美元中間價報７﹒１７０８，較上個交易日跌１２點子，止三連升，創１月２０日以來新

低，和市場預測偏離１１１８點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國新辦今日舉行新聞發布會詳細介紹昨日印發的《關於推動中長期資金入市工作的實施方

案》。中證監主席吳清表示，大事不過夜，更不能過年，所以只爭朝夕。《方案》提出中長期資

金入市明確硬指標，未來三年公募基金持有Ａ股流通市值每年至少增長１０％；力爭大型國有保

險公司從２０２５年起每年新增保費的３０％用於投資Ａ股。此外，吳清表示，今年第二批保險

資金長期股票投資試點將在上半年落地，資金規模將不低於１０００億元；又指今年將進一步降

低基金銷售費用，預計每年合計為投資者節約大概４５０億元。



２﹒ 金融監管總局副局長肖遠企在國新辦發布會上表示，目前保險資金投資股票和權益類基金

超過４﹒４萬億元，從保險公司資金運用情況看，股票和權益類基金投資佔比１２％，未上市企

業股權投資佔比９％。保險資金長期股票投資第二批試點規模現在擬定１０００億元，準備春節

前先批５００億元，馬上到位投資股市，後續將按保險公司意願逐步擴大參與試點的公司數量和

基金規模。他並提到，截至１月２２日，房地產「白名單」項目貸款金額總規模達到５﹒６萬億

元；目前房地產融資協調機制已支持１４００萬套住房建設交付。



３﹒ 人行黨委委員鄒瀾在國新辦發布會上表示，證券基金保險公司互換便利已開展兩次操作，

合計金額１０５０億元，去年１０月操作的５００億元已全部用於融資增持股票；今年１月份操

作的５５０億元，行業機構已經可以隨時用於融資增持股票。



４﹒ 對於當局提出自２０２５年起每年新增保費的３０％用於投資Ａ股等中長期資金入市措施

，機構和學者均認為將有助減少市場的波動性。而據方正金融測算，假設保費增速０％－１０％

、投資Ａ股比例１５％－３０％，以新增保費測算，考慮到每年大型上市頭部保險公司的保費規

模接近２﹒５萬億元，預計這將為Ａ股市場帶來３７００億至８３００億元的增量資金；以新單

保費測算，每年大型上市頭部保險公司的新單保費規模接近６０００億元，預計這將為Ａ股市場

帶來１０００億至２２００億元的增量資金。



５﹒ 環球銀行金融電信協會（Ｓｗｉｆｔ）數據顯示，２０２４年１２月人民幣國際支付份額

為３﹒７５％，較１１月回落０﹒１４個百分點，保持全球第四大最活躍貨幣的位置。美元仍是

全球最主要貨幣，其１２月的國際支付份額增１﹒４４個百分點至４９﹒１２％；第二位的歐元

份額續降，為下降０﹒５５個百分點，佔比２１﹒７４％；英鎊１１月的份額亦從１１月的

７﹒２７％進一步降至６﹒９４％。第五位日圓的佔比則略增０﹒６６個百分點至３﹒５％。



６﹒ 中國科研機構已完成對日本福島核污染水排海首次獨立取樣和檢測分析，結果顯示氚和銫

－１３７、鍶－９０等核素活度濃度未見異常。今日在北京舉行的外交部例行記者會上，有記者

提問，這是否代表中方將恢復日本水產品進口。外交部發言人毛寧回應稱，在恢復日本水產品進

口的問題上，中方始終秉持科學態度。首次獨立取樣檢測只是日方落實在排海問題上承諾的一個

步驟，能否最終恢復日本水產品進口，要基於中方持續獨立取樣監測等一系列科學數據，且日方

要切實採取措施，有效保障輸華水產品的質量安全。



７﹒ 外媒報道指，ＴｉｋＴｏｋ母公司字節跳動董事、美國私募基金Ｇｅｎｅｒａｌ

Ａｔｌａｎｔｉｃ行政總裁比爾福特（Ｂｉｌｌ Ｆｏｒｄ）表示，字節跳動積極洽商讓

ＴｉｋＴｏｋ美國業務維持運作的計劃，結果可能很快作出正式公布。他表示，保持

ＴｉｋＴｏｋ美國業務如常符合各方利益，因此字節跳動、美國及中國政府官員等持份者正參與

有關商討，最快本周末或達成可行方案。他補充稱，除了資產剝離以外，可能還有其他解決方案

。



８﹒ 廣州白雲國際機場第四跑道今日正式啟用，首班使用第四跑道的航班ＣＺ６７３１早上８

時１０分平穩降落。至此，廣州白雲機場成為粵港澳大灣區唯一的四跑道機場。與此同時，白雲

機場第五跑道建設正密鑼緊鼓進行，正式投運後白雲機場將成為全國第一個五跑道單體機場。

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