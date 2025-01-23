《鍾之日記》谷資金入Ａ場，內險集體跑出

《鍾之日記》１月２３日，香港天氣：微雨。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美國總統特朗普就任次日揚言考慮對華加徵關稅，中國隨即祭出穩市大招。中證監、財政部

、人行等財金部門官員今日在Ａ股開盤前開新聞發布會，提到力促險資入市，預期為市場帶來幾

千億增量資金。港股高開逾百點，Ａ股亦高開高走。不過發布會結束後，港股升幅收窄，恒指二

萬大關得而復失，隨後更掉頭向下。恒指全日收跌７８點或０﹒４％，報１９７００，主板成交

逾１４８５億元。



至於Ａ股同樣衝高回落，滬綜指盤中一度彈１﹒９％，最終全天升幅收窄至０﹒５％，報

３２３０﹒１６點。深成指更由升１﹒８％倒跌０﹒４９％收市，創業板指收低０﹒３７％。市

場活躍度升，滬深兩市全日成交近１﹒３６萬億元人民幣，較上個交易日放量大增２１９５億元

人民幣或１９％。分析人士認為，海外的不確定性疊加對中國經濟和內需的擔憂，驅使部分資金

在高位落袋為安。



＊中央谷資金入市，人保彈５％＊



六部委近日聯合印發《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》，要求提升商業保險資金

Ａ股投資比例與穩定性，引導大型國有保險公司增加Ａ股投資規模。中證監、人行等財金部門官

員今日同台出席記者會解釋政策，會上稱力爭大型國有保險公司從２０２５年起每年新增保費的

３０％，用於投資Ａ股。



分析人士認為，春節假期將至，特朗普上任帶來了更多不確定性，監管層想要給市場注入更

多的穩定預期，而帶有中長期屬性的保險資金，會給市場增加更多的「壓艙石」，實現「慢牛」

的政策意志。



投行花旗稱，中國出台的政策是為了防止投資者情緒冷卻，因為Ａ股日均交易額和滬綜指在

１月出現顯著回落，並已接近市場的心理底線（約３１００點），突破這些水平可能會導致市場

快速調整和投資者情緒惡化。花旗測算保險等四類機構每提高Ａ股配置比例１個百分點，Ａ股就

有望增加４３２０億元人民幣的買入資金，利好高權重、高股息率的銀行股，券商股也將受益。



政府推動中長期資金入市，內險股跑出，人保（０１３３９）全天彈５﹒４％，中國太保

（０２６０１）揚２﹒９％，中國人壽（０２６２８）及財險（０２３２８）漲２﹒５％，新華

保險（０１３３６）及平保（０２３１８）均升１﹒９％。



＊美國ＡＩ基建抗戰中國，中芯連升後強烈回吐＊



美國總統特朗普上任第二日，旋即宣布「史上最大規模的ＡＩ基礎建設項目」－－「星際之

門（Ｓｔａｒｇａｔｅ）」。「星際之門」將成立一家新公司，在美國投入５０００億美元進行

ＡＩ基建，初始出資方為軟銀、ＯｐｅｎＡＩ、甲骨文和ＭＧＸ，當中軟銀和ＯｐｅｎＡＩ作為

牽頭合夥人，軟銀負責財務，ＯｐｅｎＡＩ專注營運，孫正義擔任該公司主席。該計劃初期投資

１０００億美元，首批數據中心已經在美國得州動工。



特朗普明言，美國面臨中國等國家的競爭，需要將ＡＩ技術留在美國，並直指中國是競爭對

手。不過，特朗普的支持者－－首富馬斯克在社交平台「潑冷水」，他在ＯｐｅｎＡＩ的相關貼

文留言說「他們實際上沒有這麼多錢」，並聲稱可靠情報表明軟銀可獲得的擔保資金遠低於

１００億美元。



受消息刺激，多隻相關美股飆升，甲骨文、輝達、安謀都有不俗表示。Ａ股方面，甲骨文供

應商工業富聯（滬：６０１１３８）２２日漲停，今日回吐１﹒４％。



由於美國近期限制芯片對華出口，投資者炒作國產自主概念，中芯國際（００９８１）持續

受到北水追捧，多日位列北水淨買入三甲位置。該股自本月初開始持續上升，今日高見４４元，

逼近四年半前的４４﹒８元歷史新高，結果午後觸發強烈回吐，中芯全日倒跌７﹒２４％，報

３９﹒０５元，為表現最差藍籌股。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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