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AH股新聞

23/01/2025 11:08

《Ａ股焦點》金丹科技、移遠通信大跌，實控人離婚分割數億元股份

　　《經濟通通訊社２３日專訊》昨日（２１日）晚間，Ａ股市場再有兩家上市公司大股東離婚
給出「天價分手費」。移遠通信（滬：６０３２３６）和金丹科技（深：３００８２９）分別公
告，其各自的實控人離婚，前者女方分到市值１１億元（人民幣．下同）的股票，後者女方分到
市值４﹒１６億元的股票。
　
　　移遠通信現跌６﹒３１％，報８２﹒２６元；金丹科技現跌７﹒３９％，報１６﹒０５元。
　
　　移遠通信稱，據控股股東、實控人錢鵬鶴先生與ＭＩＮＨＯＮＧ　ＭＡＯ女士的《離婚協議
》，錢鵬鶴將其持有的公司約１２５５﹒９６萬股股份（佔公司股本總數的４﹒８０％）分割至
ＭＩＮＨＯＮＧ　ＭＡＯ名下。
　
　　而據金丹科技披露，控股股東、實控人、董事長張鵬先生與李中民女士經友好協商已辦理解
除婚姻關係手續。李中民將其持有的公司２４００萬股股份分割至李中民名下。本次權益變動前
，李中民持有金丹科技０股，本次權益變動後，李中民持有金丹科技２４００萬股，佔公司總股
本比例１２﹒６１％。
　
　　若分別以移遠通信、金丹科技兩家公司昨日的收盤價８７﹒８０元╱股、１７﹒３３元╱股
計算，離婚後，ＭＩＮＨＯＮＧ　ＭＡＯ將分得市值約１１﹒０３億元的移遠通信股份，李中民
將分得市值約４﹒１６億元的金丹科技股份。
　
　　兩家上市公司均表示，前述權益變動不觸及要約收購，不會導致公司控股股東、實控人及其
一致行動人發生變化，不涉及公司控制權變更，對公司的經營管理沒有實質影響。（ｊｑ）

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