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AH股新聞

23/01/2025 08:31

《駐滬專電》國家醫保局聽取上海市政協委員集採意見後已返京

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》據內地媒體報道，國家醫保局在聽取上海
市政協委員關於集採藥品質量的意見後，已返回北京。這次調查由國家醫保局副局長施子海帶隊
，去到了上海的瑞金醫院、中山醫院、仁濟醫院等醫療機構調研情況。
　
　　有接近調研現場的人士表示，本次調查最終會形成調研報告，可能會向社會公布。
　
　　在今年上海兩會期間，包括上海市政協常委、瑞金醫院普外科主任鄭民華在內的２０位上海
市政協委員向上海市政協提交了一份名為《關於在藥品集採背景下如何能夠用到療效好的藥物的
提案》。提案中寫道：在臨床實踐中發現某些集採藥的藥效不穩定，特別是高血壓藥物、糖尿病
藥物、內鏡檢查腸道準備的瀉藥、麻醉藥等，在臨床使用中經常有反映藥效不佳的情況，有些往
往加大藥量也不起效，面對如此情況醫生很無奈，因為沒有選擇權，向上反映也沒渠道。
　
　　隨後國家醫保局向上海市醫保局去函，決定１月２１日由國家醫保局負責人帶隊，聯合衛生
健康、工業信息化、藥品監管部門，赴上海當面聽取相關委員、專家關於藥品集採政策及中選產
品質量保障的意見建議，要求上海市醫保局牽頭協調相關單位參加。

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