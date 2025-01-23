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AH股新聞

23/01/2025 09:03

《擴大開放》五部門發文，便利外國投資者投資相關的轉移匯入匯出

　　《經濟通通訊社２３日專訊》人行、商務部、金融監管總局、中證監、國家外匯局近日聯合
發布《關於金融領域在有條件的自貿區（港）試點對接國際高標準推進制度型開放的意見》，明
確便利外國投資者投資相關的轉移匯入匯出措施。
　
　　《意見》提出，在真實合規的前提下，允許試點地區真實合規的、與外國投資者投資相關的
所有轉移可自由匯入、匯出且無遲延。此類轉移包括：資本出資；利潤、股息、利息、資本收益
、特許權使用費、管理費、技術指導費和其他費用；全部或部分出售投資所得、全部或部分清算
投資所得；根據包括貸款協議在內的合同所支付的款項；依法獲得的補償或賠償；因爭議解決產
生的款項。
　
　　《意見》還明確，允許外資金融機構開展與中資金融機構同類新金融服務。新金融服務是指
未在中國境內提供，但已在其他國家或地區提供和被監管的金融服務。新金融服務的開展遵循內
外一致原則，除涉及國家安全、金融安全等因素的特定新金融服務外，如允許中資金融機構開展
，則應允許試點地區外資金融機構開展。新金融服務的具體開展形式可為許可形式或試點形式。
　
　　如以許可形式開展某項新金融服務，金融管理部門可按內外一致原則依職權確定開展此項新
金融服務的機構類型和機構性質，並要求開展此項服務需獲得許可。金融管理部門應在合理期限
內作出決定，僅可因審慎理由不予許可。
　
　　如以試點形式開展某項新金融服務，應積極支持符合條件的外資金融機構參加，不得將外資
金融機構排除在試點範圍之外。如試點機構未包含外資金融機構，應作出具有充分理由的相關說
明。
　
　　上述政策措施在上海、廣東、天津、福建、北京自貿區和海南自貿港等地區，以及黨中央、
國務院作出明確部署承擔對外開放重要任務的合作平台先行先試。（ｌｃ）

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