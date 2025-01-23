  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

23/01/2025 08:37

【大國博弈】字節董事：ＴｉｋＴｏｋ美國業務最快周末達可行方案

　　《經濟通通訊社２３日專訊》外媒報道指，ＴｉｋＴｏｋ母公司字節跳動董事、美國私募基
金Ｇｅｎｅｒａｌ　Ａｔｌａｎｔｉｃ行政總裁比爾福特（Ｂｉｌｌ　Ｆｏｒｄ）表示，字節跳
動積極洽商讓ＴｉｋＴｏｋ美國業務維持運作的計劃，結果可能很快作出正式公布。
　
　　美國去年通過法例，若字節跳動沒有在今年１月１９日前剝離ＴｉｋＴｏｋ美國業務，將從
應用程式商店下架。美國總統特朗普於１月２０日就職後簽發行政命令，給予字節額外７５天以
達成協議。截至特朗普發布命令，盡管ＴｉｋＴｏｋ禁令尚未實施，但字節跳動尚未與任何潛在
買家進行談判。
　
　　比爾福特在瑞士出席達沃斯世界經濟論壇活動期間指出，保持ＴｉｋＴｏｋ美國業務如常符
合各方利益，因此字節跳動、美國及中國政府官員等持份者正參與有關商討，最快本周末或達成
可行方案。他補充說，除了資產剝離以外，可能還有其他解決方案。
　
　　特朗普周二（２１日）表示，暫緩執行ＴｉｋＴｏｋ禁令是由於相關業務是生意機遇，他希
望促成美國佔業務的一半權益。如果馬斯克有意收購ＴｉｋＴｏｋ，他對此抱持開放態度。
（ｒｙ）

【你點睇？】特朗普稱2月起或對從華徵收10%關稅，你認為中方應否作出強硬反制？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運飾物趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普為「美國世紀」劃上句號

21/01/2025 15:53

大國博弈

高息定存 | 花旗3個月港元定存息加至4厘，信銀國際3.88...

20/01/2025 16:19

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處