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AH股新聞

23/01/2025 17:35

《中國要聞》中日德等共同研制４項智能網聯汽車國際標準成功立項

　　《經濟通通訊社２３日專訊》據《央視新聞》報道，由中國聯合德國、日本、韓國、英國等
國共同研制的多項智能網聯汽車國際標準提案，近期在國際標準化組織（ＩＳＯ）成功立項，包
括車門開啟預警系統試驗方法（ＩＳＯ２５３５４）、後方交通穿行提示系統試驗方法
（ＩＳＯ２５３５５）、組合駕駛輔助系統試驗方法（ＩＳＯＰＡＳ１１５８５－２）及自動駕
駛場景自然語言描述方法（ＩＳＯＰＡＳ３４５０７）共４項駕駛輔助或自動駕駛相關標準。
　
　　其中，車門開啟預警系統（ＤＯＷ）可以在停車狀態即將開啟車門時監測車輛側方及側後方
的其他道路使用者，並在有碰撞危險時發出警告信息。ＩＳＯ　２５３５４標準將規範車門開啟
預警系統的測試流程、場景和相關指標，促進ＤＯＷ在國際上廣泛應用，降低車內人員打開車門
時的潛在事故風險。
　
　　後方交通穿行提示系統（ＲＣＴＡ）可以在車輛倒車時實時監測車輛後方橫向接近的其他道
路使用者，並在有碰撞危險時發出警告信息。ＩＳＯ　２５３５５標準將規範後方交通穿行提示
系統的測試流程、場景和相關指標，從而幫助駕駛員消除後方的視野盲點。
　
　　組合駕駛輔助系統是指在車輛設計運行條件下持續輔助駕駛員執行車輛橫向和縱向運動控制
的系統。ＩＳＯ　ＰＡＳ　１１５８５－２將對此類系統的運動控制能力、人機交互方式等提出
相應的試驗方法和要求，為該系統的設計、開發和評價提供相關規範。
　
　　在自動駕駛系統測試場景設計過程中，相關參與者在使用場景描述語言和描述方法時缺乏統
一的邏輯和描述格式。ＩＳＯ　ＰＡＳ　３４５０７將規範用於場景描述的自然語言結構，提高
場景描述方法的通用性，為基於場景的自動駕駛系統設計開發提供基礎性支撐。（ｓｌ）

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