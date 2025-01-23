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AH股新聞

23/01/2025 16:05

《中日局勢》中方：恢復日水產品進口須基於持續獨立採樣監測數據

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中國科研機構已完成對日本福島核污染水排海首次獨立取樣和
檢測分析，結果顯示氚和銫－１３７、鍶－９０等核素活度濃度未見異常。今日在北京舉行的外
交部例行記者會上，有記者提問，這是否代表中方將恢復日本水產品進口。
　
　　外交部發言人毛寧回應稱，中國政府始終堅持人民至上，堅定維護人民群眾食品安全。在恢
復日本水產品進口的問題上，中方始終秉持科學態度。首次獨立取樣檢測只是日方落實在排海問
題上承諾的一個步驟，能否最終恢復日本水產品進口，要基於中方持續獨立取樣監測等一系列科
學數據，且日方要切實採取措施，有效保障輸華水產品的質量安全。
　
　　毛寧並重申，福島核污染水排海涉及國際公益，日方罔顧周邊國家和國際社會關切，所採取
的單方面行動缺乏正當性、合理性。中方反對排海的立場沒有變化，在國際社會缺乏阻止日方排
海的強制機制的情況下，利益攸關國對日方排海持續進行獨立取樣監測，是管控排海風險的有效
措施。同時，中方注意到，專業部門指出，單次檢測結果的參考意義是有限的，中方將繼續會同
國際社會敦促日方切實履行承諾，確保福島核污染水排海始終處於嚴格的國際監督之下，持續對
海水進行獨立採樣監測。（ｓｌ）

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