《ＡＩ熱潮》廣州期貨交易所１億設科技公司，含ＡＩ軟件開發業務

《經濟通通訊社２３日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，近日，廣州期貨交易所科技有限公司成立

，法定代表人為楊子江，註冊資本１億人民幣，經營範圍含信息系統集成服務、信息技術諮詢服

務、計算機軟硬件及外圍設備製造、大數據服務、人工智能應用軟件開發、人工智能通用應用系

統等，由廣州期貨交易所股份有限公司全資持股。（ｊｑ）

