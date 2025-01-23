網傳字節要在北京建醫院，知情人士：是美中宜和旗下醫院的新院區

《經濟通通訊社２３日專訊》近日，「抖音集團將在北京建三級醫院」的消息在網絡上傳播

。據了解，該消息源於北京市衛健委官網１月１６日發布的政務公開內容，題為「北京市衛生健

康委員會關於同意抖音集團設立北京愛瑞醫院（待定）項目的批覆」，顯示同意抖音集團在北京

市朝陽區中關村朝陽園北區醫療服務地塊（２９０５－０００６地塊）開展北京愛瑞醫院（待定

）項目建設。



據《每日經濟新聞》引述知情人士表示，這次擬建的新醫院是美中宜和集團旗下的美中愛瑞

腫瘤醫院的一個新院區，並不是新業務。該人士認為，「抖音集團將在北京建三級醫院」的說法

並不合適，因為抖音集團和美中宜和都是字節跳動旗下公司，二者是並列關係。



去年１１月，北京愛瑞醫院（待定）變更登記註冊公示信息顯示，該醫院為三級綜合中外合

資合作營利性醫院，床位數８００張。



據悉，字節跳動旗下已擁有多家實體醫院－－從松果門診（小荷門診）到買下高端婦兒醫院

美中宜和，後又入股北京宏達愛瑞，涵蓋綜合醫院、腫瘤醫院、月子中心等。此外，字節跳動還

成立了醫療管理公司，入股心理診所，推出醫療健康自有品牌。（ｊｑ）

