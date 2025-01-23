《ＡＩ熱潮》字節今年資本支出據報逾２００億美元，主要用於ＡＩ

《經濟通通訊社２３日專訊》據《路透》引述兩位知情人士透露，ＴｉｋＴｏｋ的中國母公

司－－字節跳動今年已撥出超過１５００億元人民幣（２０６﹒４億美元）的資本支出，其中大

部分將用於人工智能（ＡＩ）。



知情人士表示，該公司計劃將其中約一半的資金用於中國境外的人工智能相關基礎設施（主

要是數據中心及相關網絡設備）。字節跳動資本支出的主要受益者將是中國芯片製造商華為和寒

武紀，以及美國供應商英偉達。



報道提到，字節跳動以及寒武紀並未回應置評請求；英偉達不予置評。



報道指，上述支出將幫助字節跳動鞏固其在國內的競爭地位。目前，包括智能助手豆包在內

，字節跳動已經推出超過１５款ＡＩ獨立應用，超越百度和騰訊等國內競爭對手。這些支出還將

幫助該公司拓展海外ＡＩ業務，字節跳動仍在努力解決其短視頻應用ＴｉｋＴｏｋ在美國的命運

問題。美國總統特朗普周一簽署行政命令，將對ＴｉｋＴｏｋ的禁令推遲７５天執行。



英國《金融時報》曾在周二報道稱，字節跳動計劃今年在ＡＩ領域投入超過１２０億美元，

其中約５５億美元用於在中國購買ＡＩ芯片，另在海外投資約６８億美元，使用先進的英偉達芯

片提升基礎模型訓練能力。不過，該報道引述字節跳動發言人回應稱，有關信息不準確。

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