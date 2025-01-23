《Ａ股行情》內地推動中長期資金入市，滬綜指高開０﹒７５％

《經濟通通訊社２３日專訊》中央金融辦、中國證監會、財政部、人力資源社會保障部、中

國人民銀行、金融監管總局近日聯合印發《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》，提出重

點引導商業保險資金、公募基金等中長期資金進一步加大入市力度。滬深股市今早在消息提振下

高開，滬綜指高開０﹒７５％，報３２３７﹒６點，深成指高開０﹒９５％，創業板指更高開

１﹒１６％。



國新辦今日上午開發布會，五部門聯合介紹有關方案情況。中證監主席吳清表示，方案明確

未來三年公募基金持有Ａ股流通市值每年至少增長１０％。對於商業保險資金，力爭大型國有保

險公司從２０２５年起每年新增保費的３０％用於投資Ａ股。另外，中長期資金明確全面實施長

周期考核；第二批保險資金長期股票投資試點將在２０２５年上半年落地，資金規模將不低於

１０００億元（人民幣．下同）。



花旗早前在中長期資金入市方案發布後進行測算，保險等四類機構每提高Ａ股配置比例１個

百分點，國內股市就有望增加４３２０億元的買入資金。隨著監管繼續出台政策提升Ａ股吸引力

，不能忽視長期投資者逐漸提高資產配置的可能性。今天Ａ股開市後保險、券商股走強。



另外，人行今日進行４８００億元１４天期逆回購，公開市場有３４０５億元逆回購到期，

即今日淨投放１３９５億元，連續９個交易日共放水超過２萬億元，達２０９０６億元。

（ｒｙ）

