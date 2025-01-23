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AH股新聞

23/01/2025 11:38

《Ａ股行情》滬指半日升１％，大金融板塊強彈，監管力谷資金入市

　　《經濟通通訊社２３日專訊》今日早間中證監、財政部、人行等五部委開新聞發布會介紹推
動中長期資金入市工作的實施方案。中證監主席吳清指，將引導各類中長期資金提高投資Ａ股實
際規模、比例，其中對國有大型險企提出明確要求，從２０２５年起每年新增保費的３０％用於
投資Ａ股。未來三年公募基金持有Ａ股流通市值每年至少增長１０％；第二批保險資金長期股票
投資試點將在上半年落地，資金規模將不低於１０００億元（人民幣．下同）。
　
　　監管力谷資金入市，吳清直言「大事不能過年，只爭朝夕」。Ａ股市場獲提振，滬綜指上午
收漲１﹒０２％，報３２４６﹒５１點，深成指升０﹒４４％，創業板揚０﹒７５％。成交放量
大增，兩市半天交易額達９０９４億元，較上個交易日同時段增加１７５４億元或１９％。
　
　　花旗早前測算，保險等四類機構每提高Ａ股配置比例１個百分點，國內股市就有望增加
４３２０億元的買入資金。隨著中證監繼續出台政策提升Ａ股吸引力，不能忽視長期投資者逐漸
提高資產配置的可能性，該行看好銀行股及券商股。
　
　　早盤大金融板塊集體走強，保險飆４％，銀行升２﹒５％，券商亦升１﹒７％。其中，天茂
集團（深：０００６２７）升停，新華保險（滬：６０１３３６）彈６﹒８％，中國人保
（滬：６０１３１９）及中國人壽（滬：６０１６２８）升幅均超４％。有券商分析，政府推動
中長期資金入市增強資本市場內在穩定，市場活躍度有望再回升。（ｒｙ）

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