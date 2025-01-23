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AH股新聞

23/01/2025 15:07

《Ａ股行情》推維穩資金入市，滬指衝高回落升０﹒５％成交增兩成

　　《經濟通通訊社２３日專訊》在美國總統特朗普發出關稅威脅後，中證監、人行等財金部門
官員罕見在Ａ股開盤前同台出席新聞發布會，宣布給投資市場帶來每年數千億元人民幣增量資金
的重磅利好，Ａ股今日應聲上揚，惟三大指數午後衝高回落，收市漲跌不一。
　
　　滬綜指曾大升１﹒９％，惟全天收市升幅收窄至只有０﹒５１％，報３２３０﹒１６點，深
成指更由升１﹒８％倒跌０﹒４９％收市，創業板指收低０﹒３７％。市場活躍度升，滬深兩市
全日成交近１﹒３６萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量大增２１９５億元或１９％。
　
　　六部委近日聯合印發《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》，要求提升商業保險資金
Ａ股投資比例與穩定性，引導大型國有保險公司增加Ａ股投資規模。分析人士認為，春節假期將
至，特朗普上任帶來了更多不確定性，監管層想要給市場注入更多的穩定預期，而帶有中長期屬
性的保險資金，會給市場增加更多的「壓艙石」，實現「慢牛」的政策意志。
　
　　投行花旗認為，中國出台的政策是為了防止投資者情緒冷卻，因為Ａ股日均交易額和滬綜指
在１月出現顯著回落，並已接近市場的心理底線（約３１００點），突破這些水平可能會導致市
場快速調整和投資者情緒惡化。
　
　　保險股領漲一日，收升４﹒２％，天茂集團（深：０００６２７）漲停，新華保險
（滬：６０１３３６）升６％，中國人壽（滬：６０１６２８）升近５％；銀行及多元金融板塊
均升逾２％，花旗稱《方案》利好高權重、高股息率的銀行股，券商亦能受惠。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３８０３﹒７４　　＋０﹒１８　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３２３０﹒１６　　＋０﹒５１　　　　５３９８﹒０１　　
　　上證Ａ股指數　　３３８５﹒４５　　＋０﹒５２　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１０１７６﹒１７　－０﹒４９　　　　８１５４﹒８４　　
　　深圳創業板指數　２０９３﹒３１　　－０﹒３７　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２６３﹒５２　　＋０﹒２７　　　　　０﹒９６　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１９３﹒８６　　＋０﹒４５　　　　　０﹒６４　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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