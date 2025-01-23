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AH股新聞

23/01/2025 09:41

《中日局勢》中國專家完成福島核污水檢測，核素活度濃度未見異常

　　《經濟通通訊社２３日專訊》據內媒《環球時報》報道，中國科研機構已經完成對日本福島
附近海域海水的首次獨立取樣和檢測分析，氚和銫－１３７、鍶－９０等核素活度濃度未見異常
。根據國際原子能機構（ＩＡＥＡ）工作流程，相關具體數據將由ＩＡＥＡ匯總後統一公布
　
　　報道指，中國專家在去年１０月中旬赴福島核污染水排海口附近海域獨立採集樣本。經向中
國國家原子能機構了解，這是中國首次對福島核污染水排海進行獨立取樣。結合迄今各類監測數
據，暫未有跡象表明排海對相關海域海洋生物造成影響。
　
　　專家同時指出，福島核污染水排海沒有先例，日方啟動排海的單方面行為缺乏正當性、合理
性，從科學上要始終保持審慎態度。單次檢測結果參考意義有限，ＩＡＥＡ框架下開展的國際監
測是長期的，中國等利益攸關國將持續參與並繼續實施獨立取樣監測。
　
　　日本政府於２０２３年８月２４日開始在ＩＡＥＡ監督下將東京電力福島第一核電站核處理
水排海，中國政府為保障食品安全而即日全面暫停進口日本水產品。中日雙方一直就恢復進口展
開磋商，直到去年９月，中國外交部宣布中日雙方達成多項共識，包括中方將在完成獨立取樣等
監測活動後，基於科學證據逐步恢復符合規準的日本水產品進口。（ｓｌ）

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