《ＡＩ熱潮》字節豆包傳組建ＡＧＩ長期研究團隊，探索顛覆性課題

《經濟通通訊社２３日專訊》據《科創板日報》報道，字節豆包大模型團隊已在內部組建

ＡＧＩ（通用人工智能）長期研究團隊，代號「Ｓｅｅｄ Ｅｄｇｅ」，鼓勵項目成員探索更長

周期、不確定的和大膽的ＡＧＩ研究課題。



報道引述接近字節的知情人士透露，Ｓｅｅｄ Ｅｄｇｅ的目標是探索ＡＧＩ的新方法，代

號名中Ｓｅｅｄ是豆包大模型團隊名稱，Ｅｄｇｅ代表最前沿的ＡＧＩ探索。Ｓｅｅｄ

Ｅｄｇｅ初步確定了五大研究方向，包括探索推理能力的邊界、探索感知能力的邊界、探索軟硬

一體的下一代模型設計、探索下一代ＡＩ學習範式、探索下一個ｓｃａｌｉｎｇ方向。Ｓｅｅｄ

Ｅｄｇｅ鼓勵跨模態、跨團隊合作，為項目成員提供寬鬆的研究境，並實行更長周期的考核方

式，以保障挑戰真正顛覆性的ＡＧＩ課題。



而據《晚點ＬａｔｅＰｏｓｔ》指出，ＡＩ是字節目前最看重的技術和業務方向。字節的豆

包系列模型，已經覆蓋語言、視覺、語音等不同方向，並有偏重性能或效率的不同版本，能力上

也比肩領先模型。豆包Ａｐｐ的日活用戶則已突破千萬級，成為中國最大的大模型應用，規模遠

超第二名。



報道透露，字節大模型研究團隊定下的模型研發目標，不僅是跟進當前行業最領先的模型，

而且是希望能做出下一代的領先模型。報道認為，Ｓｅｅｄ Ｅｄｇｅ的成立意味字節對ＡＩ的

野心還不止於模型與產品，還希望獲得持續提升智能水平的創新能力。（ｓｌ）

