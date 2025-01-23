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AH股新聞

23/01/2025 10:29

《ＡＩ熱潮》字節豆包傳組建ＡＧＩ長期研究團隊，探索顛覆性課題

　　《經濟通通訊社２３日專訊》據《科創板日報》報道，字節豆包大模型團隊已在內部組建
ＡＧＩ（通用人工智能）長期研究團隊，代號「Ｓｅｅｄ　Ｅｄｇｅ」，鼓勵項目成員探索更長
周期、不確定的和大膽的ＡＧＩ研究課題。
　
　　報道引述接近字節的知情人士透露，Ｓｅｅｄ　Ｅｄｇｅ的目標是探索ＡＧＩ的新方法，代
號名中Ｓｅｅｄ是豆包大模型團隊名稱，Ｅｄｇｅ代表最前沿的ＡＧＩ探索。Ｓｅｅｄ　
Ｅｄｇｅ初步確定了五大研究方向，包括探索推理能力的邊界、探索感知能力的邊界、探索軟硬
一體的下一代模型設計、探索下一代ＡＩ學習範式、探索下一個ｓｃａｌｉｎｇ方向。Ｓｅｅｄ
　Ｅｄｇｅ鼓勵跨模態、跨團隊合作，為項目成員提供寬鬆的研究境，並實行更長周期的考核方
式，以保障挑戰真正顛覆性的ＡＧＩ課題。
　
　　而據《晚點ＬａｔｅＰｏｓｔ》指出，ＡＩ是字節目前最看重的技術和業務方向。字節的豆
包系列模型，已經覆蓋語言、視覺、語音等不同方向，並有偏重性能或效率的不同版本，能力上
也比肩領先模型。豆包Ａｐｐ的日活用戶則已突破千萬級，成為中國最大的大模型應用，規模遠
超第二名。
　
　　報道透露，字節大模型研究團隊定下的模型研發目標，不僅是跟進當前行業最領先的模型，
而且是希望能做出下一代的領先模型。報道認為，Ｓｅｅｄ　Ｅｄｇｅ的成立意味字節對ＡＩ的
野心還不止於模型與產品，還希望獲得持續提升智能水平的創新能力。（ｓｌ）

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