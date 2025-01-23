《中國要聞》鍾睒睒：互聯網平台價格戰正摧毀產品質量和經濟

《經濟通通訊社２３日專訊》農夫山泉（０９６３３）母公司養生堂集團創始人鍾睒睒昨出

席集團年會並發表演講。在談到互聯網平台間盛行的「最低價」競爭時，鍾睒睒直言價格戰是最

容易打的一種戰爭、是無能的表現，並批評這種低價競爭正在摧毀中國的質量、中國的經濟，強

調「農夫山泉絕對不打價格戰」。



鍾睒睒指，價格是產品的生命，沒有價格難談持續發展和創新，「沒有價格體系的支撐，我

們只能選擇落後的生產，我們只能選擇食品添加劑，我們只能選擇消費者的無知作為我們推銷產

品的興奮劑，沒有價格的支撐，食品安全是一句空話」；低價不可能創造高質量的產品，沒有高

質量的產品，就沒有高質量的產業，沒有高質量的社會和幸福生活的福祉。



另外，鍾睒睒透露，將在杭州創辦一所中國沒有的新型大學，並承諾未來１０年對該大學捐

贈４００億人民幣。



此前鍾睒睒已在微信連發３條朋友圈炮轟四大電商平台，指它們是「中國經濟的『絞肉機』

，中小經營戶的『周扒皮』」、「讓我們喪失了超越的經濟的機會，大量的中小商戶正在失去或

已經失去公平競爭的能力，大量就業機會被平台獵奪走」。（ｓｌ）

