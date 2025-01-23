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AH股新聞

23/01/2025 14:18

【提振Ａ股】摩根資管：險資等入市助減波動，惟未足以引外資回流

　　《經濟通通訊社２３日專訊》一會（中證監）、一行（人行）、兩部（財政部、人社部）、
一局（金監總局）今日聯合舉行記者會，介紹大力推動中長期資金入市細節，包括明確公募基金
持有Ａ股流通市值未來三年每年至少增長１０％；力爭大型國有保險公司自今年起每年新增保費
的３０％用於投資Ａ股。
　
　　《彭博》引述摩根資產管理亞太首席策略師Ｔａｉ　Ｈｕｉ稱，保險公司和養老金基金進入
市場有助於糾正某些不必要的波動，但是國際投資者的回歸還欠東風。市場的即時反應更多將是
情緒層面的影響，而非真正的資金流入。機構投資者渴望提高長期回報率，當內部回報預期開始
上升，它們會增加配置。當前的挑戰在於，在低國債殖利率環境中，許多投資者仍需要收益，而
宏觀環境仍充滿不確定性，因此預計長期以來秉持的高分紅股票策略暫時不會改變。
　
　　他認為，對於國外機構投資者來說，關鍵仍在於宏觀基本面以及專業投資者對中國投資環境
的看法，當前許多人仍較為保守和謹慎，仍需見到宏觀周期性因素（如房地產和就業市場）改善
才會回歸。單單國內經濟復甦不足以吸引資金回流中國，地緣政治之類的外部催化因素將更為有
力。國際上許多投資者擔憂中美關係的進一步惡化可能對投資、尤其是Ａ股市場，造成負面影響
。如果中美關係能變得更為建設性、更為和諧，這可能會吸引一部分資金回流中國。（ｓｌ）

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