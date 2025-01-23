百度地圖推出全國首個英文版地圖Ｂｅｉｊｉｎｇ　Ｍａｐ

《經濟通通訊社２３日專訊》百度地圖昨晚宣布推出全國首個英文版地圖Ｂｅｉｊｉｎｇ

Ｍａｐ，北京首發上線，安卓手機用戶可嘗試通過百度手機助手下載Ｂｅｉｊｉｎｇ Ｍａｐ灰

度測試版本體驗使用，其他渠道在逐步上線。



百度地圖表示，在北京市政府指導下，百度地圖協同北京市政務服務和數據管理局推出的

Ｂｅｉｊｉｎｇ Ｍａｐ，為北京構建了超１５０萬條精準ＰＯＩ數據，涵蓋美食、酒店、生活

服務等１９大類、１００餘子類，助外籍人士輕鬆找到心儀之地，而且全方位滿足步行、騎行、

公交、駕車等多元出行導航訴求。接下來，Ｂｅｉｊｉｎｇ Ｍａｐ將全面覆蓋外籍人士在北京

的就醫預約、公園遊覽、生活服務等多元化場景，助力北京國際交往中心建設。



除了首發城市北京，百度地圖英文版已覆蓋全國的景點、美食、酒店及生活服務等日常所需

的海量精準ＰＯＩ數據。同時，依托百度領先的ＡＩ技術，英文版地圖提供出行導航、實時路況

更新以及智能路線規劃等核心功能，讓全球遊客在中國也能暢行無阻。目前，該功能正在逐步拓

展至全國所有城市。未來，百度地圖還會繼續順應「入境遊」這一趨勢，助力外國友人更好地了

解並融入中國；百度地圖將和更多城市合作，進一步提升國際化服務能力。



值得一提的是，高德近日也在海外推出了全國首個面向海外用戶的英文版地圖，專為外國友

人來華時提供更舒適、便捷的旅行體驗。外國用戶在海外登錄Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ和

Ｇｏｏｇｌｅ Ｐｌａｙ即可下載高德地圖英文版。（ｓｌ）

