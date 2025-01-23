  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

23/01/2025 15:07

百度地圖推出全國首個英文版地圖Ｂｅｉｊｉｎｇ　Ｍａｐ

　　《經濟通通訊社２３日專訊》百度地圖昨晚宣布推出全國首個英文版地圖Ｂｅｉｊｉｎｇ　
Ｍａｐ，北京首發上線，安卓手機用戶可嘗試通過百度手機助手下載Ｂｅｉｊｉｎｇ　Ｍａｐ灰
度測試版本體驗使用，其他渠道在逐步上線。
　
　　百度地圖表示，在北京市政府指導下，百度地圖協同北京市政務服務和數據管理局推出的
Ｂｅｉｊｉｎｇ　Ｍａｐ，為北京構建了超１５０萬條精準ＰＯＩ數據，涵蓋美食、酒店、生活
服務等１９大類、１００餘子類，助外籍人士輕鬆找到心儀之地，而且全方位滿足步行、騎行、
公交、駕車等多元出行導航訴求。接下來，Ｂｅｉｊｉｎｇ　Ｍａｐ將全面覆蓋外籍人士在北京
的就醫預約、公園遊覽、生活服務等多元化場景，助力北京國際交往中心建設。
　
　　除了首發城市北京，百度地圖英文版已覆蓋全國的景點、美食、酒店及生活服務等日常所需
的海量精準ＰＯＩ數據。同時，依托百度領先的ＡＩ技術，英文版地圖提供出行導航、實時路況
更新以及智能路線規劃等核心功能，讓全球遊客在中國也能暢行無阻。目前，該功能正在逐步拓
展至全國所有城市。未來，百度地圖還會繼續順應「入境遊」這一趨勢，助力外國友人更好地了
解並融入中國；百度地圖將和更多城市合作，進一步提升國際化服務能力。
　
　　值得一提的是，高德近日也在海外推出了全國首個面向海外用戶的英文版地圖，專為外國友
人來華時提供更舒適、便捷的旅行體驗。外國用戶在海外登錄Ａｐｐ　Ｓｔｏｒｅ和
Ｇｏｏｇｌｅ　Ｐｌａｙ即可下載高德地圖英文版。（ｓｌ）

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運飾物趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

以哈停火協議背後的特朗普圖謀

23/01/2025 09:21

大國博弈

高息定存 | 花旗3個月港元定存息加至4厘，信銀國際3.88...

20/01/2025 16:19

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處