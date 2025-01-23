【提振Ａ股】一文看懂「推動中長期資金入市」要點

《經濟通通訊社２３日專訊》中央金融辦等六部門昨日（２２日）在Ａ股盤後發布《關於推

動中長期資金入市工作的實施方案》，今日早上９時，在Ａ股開市前，一會（中證監）、一行（

人行）、兩部（財政部、人社部）、一局（金監總局）迅速召開新聞發布會，詳解《實施方案》

，「只爭朝夕」為Ａ股市場打氣！



表列「推動中長期資金入市」要點：



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中證監

抓緊推動第二批保險資金長期股票投資試點落地，規模不低於１０００億元

引導保險公司增加Ａ股投資規模和實際比例，今年起每年新增保費３０％投Ａ股

引導上市公司過年發紅包，已有約３１０家Ａ股實施「春節分紅」３４００多億元

引導基金公司將每年利潤的一定比例來自購自己旗下的權益類基金

未來三年公募基金持有Ａ股流通市值每年至少增長１０％

進一步降低公募基金銷售費用，預計每年為投資者節省４５０億元

人行

證券基金保險互換便利兩次操作１０５０億，１月５５０億已可用於融資增持股票

適時推動股票回購增持貸款工具擴面增量

金監總局

保險資金長期股票投資試點，第二批試點規模１０００億元，春節前批５００億元

第二批試點機制將更加靈活，基金可單獨發起設立也可兩家以上

財政部

研究社保基金長周期考核體系，細化完善五年以上長周期考核機制要求

對保險公司淨資產收益率的長周期指標考核權重調整至不低於６０％

人社部

在確保基金安全前提下，更加注重基金中長期收益，健全長周期考核機制

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（ｃｔ）

