  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

23/01/2025 15:05

【提振Ａ股】一文看懂「推動中長期資金入市」要點

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中央金融辦等六部門昨日（２２日）在Ａ股盤後發布《關於推
動中長期資金入市工作的實施方案》，今日早上９時，在Ａ股開市前，一會（中證監）、一行（
人行）、兩部（財政部、人社部）、一局（金監總局）迅速召開新聞發布會，詳解《實施方案》
，「只爭朝夕」為Ａ股市場打氣！
　
表列「推動中長期資金入市」要點：
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中證監　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　抓緊推動第二批保險資金長期股票投資試點落地，規模不低於１０００億元　　　
　　　　　引導保險公司增加Ａ股投資規模和實際比例，今年起每年新增保費３０％投Ａ股　
　　　　　引導上市公司過年發紅包，已有約３１０家Ａ股實施「春節分紅」３４００多億元
　　　　　引導基金公司將每年利潤的一定比例來自購自己旗下的權益類基金　　　　　　　
　　　　　未來三年公募基金持有Ａ股流通市值每年至少增長１０％　　　　　　　　　　　
　　　　　進一步降低公募基金銷售費用，預計每年為投資者節省４５０億元　　　　　　　
人行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　證券基金保險互換便利兩次操作１０５０億，１月５５０億已可用於融資增持股票
　　　　　適時推動股票回購增持貸款工具擴面增量　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金監總局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　保險資金長期股票投資試點，第二批試點規模１０００億元，春節前批５００億元
　　　　　第二批試點機制將更加靈活，基金可單獨發起設立也可兩家以上　　　　　　　　
財政部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　研究社保基金長周期考核體系，細化完善五年以上長周期考核機制要求　　　　　
　　　　　對保險公司淨資產收益率的長周期指標考核權重調整至不低於６０％　　　　　　
人社部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　在確保基金安全前提下，更加注重基金中長期收益，健全長周期考核機制　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｃｔ）

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運飾物趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

以哈停火協議背後的特朗普圖謀

23/01/2025 09:21

大國博弈

高息定存 | 花旗3個月港元定存息加至4厘，信銀國際3.88...

20/01/2025 16:19

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處