【ＦＯＣＵＳ】中長期資金入市首提硬指標，健康慢牛仍需解兩難

【ＦＯＣＵＳ】龍年Ａ股僅剩３個交易日之際，一會（中證監）、一行（人行）、兩部（財

政部、人保部）周四（２３日）聯袂舉行發布會，聚焦大力推動中長期資金入市。不同於中證監

２０１８年、２０１９年、２０２０年多次著墨中長期資金入市，今次罕有明確多項硬指標。



＊Ａ股負重任，四部委只爭朝夕＊



２０１７年１月，特朗普首掌白宮時，Ａ股３２００點左右；２０２５年１月，特朗普再主

白宮時，Ａ股仍是３２００點左右。調侃的段子背後，大背景卻早已天翻地覆－－２０１７至

２０１９年高歌猛進的土地財政湮入歷史，房地產「蓄水池」功能不再，推動資本市場高質量發

展，獲去年４月「國九條」背書。



既然Ａ股肩負金融強國建設、國民財富增值、政府股權財政的重任，不難理解繼六部委周三

（２２日）下午印發《推動中長期資金入市工作的實施方案》後，四部委今早「只爭朝夕」於上

午９點Ａ股開市前舉行發布會，據報過去七年來只有兩次，而上一次正正是刺激Ａ股暴力拉升的

「９．２４」一行一會一局發布會。



＊制度安排「乾貨」看點有三＊



中證監主席吳清今早開門見山稱，「大事兒不過夜，更不能過年」，今次推動公募基金、商

業保險、養老金等中長期資金入市，相關針對性制度安排的「乾貨」看點有三。



包括：一，明確公募基金持有Ａ股流通市值，未來三年每年至少增長１０％；二，力爭大型

國有保險公司今年起每年新增保費的３０％用於投資Ａ股；三，全面建立實施三年以上長周期考

核，細化明確全國社保基金五年以上長周期考核安排。



此外，進一步健全激勵約束機制和薪酬管理的制度，著力強化基金公司、高管、基金經理與

投資者的利益綁定；進一步逐步降低公募基金綜合費率；引導基金公司將每年利潤的約定比例自

購旗下的權益類基金。據花旗估算，保險、社保基金等４類機構每提高Ａ股配置比例１個百分點

，就有望增加４３２０億元買入資金。



＊融資圈錢亟待轉化為財富增值＊



鑒於Ａ股牛市素來離不開「流動性＋政策」，中國２０２５年貨幣政策定調已從「穩健」轉

為「適度寬鬆」，決策層今年提升資本市場優先級的決心亦不容低估，經歷去年國慶節前後的史

詩級放量大漲，眼下正階段調整的Ａ股，理論上有望隨各項增量政策落地，走出一波更可持續的

升浪。



不過，若回想早在２０１８年１２月中央經濟工作會議，就提出「引導更多中長期資金進入

」；２０１９年１０月中證監主持召開社保基金及部分保險機構負責人座談會，提出引導更多中

長期資金入市，五六年過去，Ａ股至今仍以散戶市、炒作市著稱，公募基金以股票投資為主的權

益類基金規模只佔Ａ股總市值約一成。



背後癥結恐在Ａ股融資圈錢功能仍未徹底轉化為財富增值功能；股市收益仍來自估值倍數波

動，而非每股盈利提升。要解決此兩大難題，中長期資金推動健康慢牛，方有希望。

