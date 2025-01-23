  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

23/01/2025 13:10

【ＦＯＣＵＳ】中長期資金入市首提硬指標，健康慢牛仍需解兩難

　　【ＦＯＣＵＳ】龍年Ａ股僅剩３個交易日之際，一會（中證監）、一行（人行）、兩部（財
政部、人保部）周四（２３日）聯袂舉行發布會，聚焦大力推動中長期資金入市。不同於中證監
２０１８年、２０１９年、２０２０年多次著墨中長期資金入市，今次罕有明確多項硬指標。
　
＊Ａ股負重任，四部委只爭朝夕＊
　
　　２０１７年１月，特朗普首掌白宮時，Ａ股３２００點左右；２０２５年１月，特朗普再主
白宮時，Ａ股仍是３２００點左右。調侃的段子背後，大背景卻早已天翻地覆－－２０１７至
２０１９年高歌猛進的土地財政湮入歷史，房地產「蓄水池」功能不再，推動資本市場高質量發
展，獲去年４月「國九條」背書。
　
　　既然Ａ股肩負金融強國建設、國民財富增值、政府股權財政的重任，不難理解繼六部委周三
（２２日）下午印發《推動中長期資金入市工作的實施方案》後，四部委今早「只爭朝夕」於上
午９點Ａ股開市前舉行發布會，據報過去七年來只有兩次，而上一次正正是刺激Ａ股暴力拉升的
「９．２４」一行一會一局發布會。
　
＊制度安排「乾貨」看點有三＊
　
　　中證監主席吳清今早開門見山稱，「大事兒不過夜，更不能過年」，今次推動公募基金、商
業保險、養老金等中長期資金入市，相關針對性制度安排的「乾貨」看點有三。
　
　　包括：一，明確公募基金持有Ａ股流通市值，未來三年每年至少增長１０％；二，力爭大型
國有保險公司今年起每年新增保費的３０％用於投資Ａ股；三，全面建立實施三年以上長周期考
核，細化明確全國社保基金五年以上長周期考核安排。
　
　　此外，進一步健全激勵約束機制和薪酬管理的制度，著力強化基金公司、高管、基金經理與
投資者的利益綁定；進一步逐步降低公募基金綜合費率；引導基金公司將每年利潤的約定比例自
購旗下的權益類基金。據花旗估算，保險、社保基金等４類機構每提高Ａ股配置比例１個百分點
，就有望增加４３２０億元買入資金。
　
＊融資圈錢亟待轉化為財富增值＊
　
　　鑒於Ａ股牛市素來離不開「流動性＋政策」，中國２０２５年貨幣政策定調已從「穩健」轉
為「適度寬鬆」，決策層今年提升資本市場優先級的決心亦不容低估，經歷去年國慶節前後的史
詩級放量大漲，眼下正階段調整的Ａ股，理論上有望隨各項增量政策落地，走出一波更可持續的
升浪。
　
　　不過，若回想早在２０１８年１２月中央經濟工作會議，就提出「引導更多中長期資金進入
」；２０１９年１０月中證監主持召開社保基金及部分保險機構負責人座談會，提出引導更多中
長期資金入市，五六年過去，Ａ股至今仍以散戶市、炒作市著稱，公募基金以股票投資為主的權
益類基金規模只佔Ａ股總市值約一成。
　
　　背後癥結恐在Ａ股融資圈錢功能仍未徹底轉化為財富增值功能；股市收益仍來自估值倍數波
動，而非每股盈利提升。要解決此兩大難題，中長期資金推動健康慢牛，方有希望。

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情

返回AH股新聞

上一篇新聞︰23/01/2025 13:38  《Ａ股行情》滬綜指午後升０﹒８％，金融、ＡＩ概念領先

下一篇新聞︰23/01/2025 13:05  《ＡＨ互動》ＡＨ股股價、溢價及折讓對照表

其他AH股新聞
More

23/01/2025 13:50  【提振Ａ股】機構預測每年至少３７００億新增保費用於投資Ａ股

23/01/2025 13:05  《ＡＨ互動》Ｈ股股價及升跌一覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運飾物趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

以哈停火協議背後的特朗普圖謀

23/01/2025 09:21

大國博弈

高息定存 | 花旗3個月港元定存息加至4厘，信銀國際3.88...

20/01/2025 16:19

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處