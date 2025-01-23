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AH股新聞

23/01/2025 17:52

《Ａ股動向》華夏銀行回應董事長李民吉受查傳聞：不掌握消息

　　《經濟通通訊社２３日專訊》內媒《界面新聞》引述知情人士報道指，華夏銀行
（滬：６０００１５）黨委書記、董事長李民吉近日被帶走調查。報道又指，記者向華夏銀行投
資者熱線求證，對方稱「不掌握相關信息」，另一相關部門則未予回應。
　
　　公開信息顯示，６０歲的李民吉是正高級經濟師，中國人民大學財政學專業研究生畢業、經
濟學碩士，華中科技大學工商管理專業管理學博士，曾任北京市國有資產經營有限責任公司黨委
委員、董事、常務副總經理；北京國際信託有限公司黨委書記、董事長，兼任中國信託業協會副
會長，中國信託業保障基金理事會理事。目前任第十四屆全國政協委員，中共北京市第十三屆委
員會委員，北京市第十四屆政協委員，華夏銀行黨委書記、董事長、執行董事。
　
　　值得注意的是，李民吉剛剛再次當選華夏銀行董事長。李民吉２０１７年正式加入華夏銀行
並被選舉為董事，同年４月１４日，其董事及董事長職位獲核准。去年１２月，華夏銀行發公告
稱，李民吉獲選舉為該行第九屆董事會董事長。
　
　　報道提到，李民吉在去年４月已經擔任董事長滿７年，達到「７年輪崗期限」的監管紅線。
原銀保監會２０１９年發布的《關於銀行保險機構員工履職回避工作的指導意見》，對銀行的關
鍵人員和重要崗位員工嚴格實行輪崗要求，其中輪崗期限原則上不得超過７年。（ｓｌ）

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