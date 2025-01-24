《政政經經－石鏡泉》要對Ａ股有信心

《政政經經》自去年９月２４日，阿爺眾部委宣布要夯實中國的金融後，中國的股、匯市場

都有向好方面的變化。



證監會主席吳清１月２３日在國新辦發布會上表示，《關於推動中長期資金入市工作的實施

方案》（以下簡稱《方案》）明確未來三年公募基金持有Ａ股流通市值每年至少增長１０％。對

於商業保險資金，將抓緊推動第二批保險資金長期股票投資試點落地，規模不低於１０００億元

人民幣。力爭大型國有保險公司從２０２５年起每年新增保費的３０％用於投資Ａ股。



吳清表示，《方案》明確提出公募基金、國有商業保險公司、基本養老保險基金、年金基金

都要全面建立實施三年以上長周期考核，大幅降低國有保險公司當年度經營指標考核權重，細化

明確全國社保基金五年以上長周期考核。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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