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AH股新聞

24/01/2025 08:10

《政政經經－石鏡泉》要對Ａ股有信心

　　《政政經經》自去年９月２４日，阿爺眾部委宣布要夯實中國的金融後，中國的股、匯市場
都有向好方面的變化。
　
　　證監會主席吳清１月２３日在國新辦發布會上表示，《關於推動中長期資金入市工作的實施
方案》（以下簡稱《方案》）明確未來三年公募基金持有Ａ股流通市值每年至少增長１０％。對
於商業保險資金，將抓緊推動第二批保險資金長期股票投資試點落地，規模不低於１０００億元
人民幣。力爭大型國有保險公司從２０２５年起每年新增保費的３０％用於投資Ａ股。
　
　　吳清表示，《方案》明確提出公募基金、國有商業保險公司、基本養老保險基金、年金基金
都要全面建立實施三年以上長周期考核，大幅降低國有保險公司當年度經營指標考核權重，細化
明確全國社保基金五年以上長周期考核。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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