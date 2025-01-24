天齊鋰業（０９６９６）料去年計提資產減值準備近２２億人幣

《經濟通通訊社２３日專訊》天齊鋰業（０９６９６）（深：００２４６６）公布，根據中

國企業會計準則和公司會計政策等相關制度的規定，基於謹慎性原則，為更真實、準確地反映本

公司截２０２４年１２月３１日的財務狀況、資產價值及經營成果，該公司及下屬子公司對相關

資產進行全面充分的清查、分析和評估，對截至２０２４年１２月３１日可能發生減值跡象的資

產進行減值測試後，預計計提資產減值準備合計約２１﹒６３億元（人民幣．下同）當中不包含

一期氫氧化鋰項目。



該公司預計將減少天齊鋰業歸屬於母公司股東的淨利潤金額約７﹒７億元，相應減少於

２０２４年１２月３１日歸屬於母公司的所有者權益約７﹒７億元。目前，公司正在結合最新情

況對澳洲氫氧化鋰項目進行減值測試，並就相關信息 與公司控股子公司Ｔｉａｎｑｉ

Ｌｉｔｈｉｕｍ Ｅｎｅｒｇｙ Ａｕｓｔｒａｌｉａ Ｐｔｙ Ｌｔｄ（ＴＬＥＡ）管理層進

行持續溝通確認。截至目前，各方尚未就上述氫氧化鋰項目相 關減值測試假設及結果形成最終

結論，相關減值測試工作仍在進行中。



經初步測算，公司預計在２０２４年計提在建工程及使用權資產減值準備合計約１４﹒１２

億元不包含一期氫氧化鋰項目；存貨跌價準備為７億元；應收賬款壞賬準備５９００萬元；加上

其他應收賬款壞賬準備負８００萬元，合計得出計提資產減值準備合計約２１﹒６３億元。



天齊鋰業分別於２０１６年和２０１７年在澳洲啟動了一期年產２﹒４萬噸電池級單水氫氧

化鋰項目和第二期年產２﹒４萬噸電池級單水氫氧化鋰項目建設相關工作。目前，一期氫氧化鋰

項目處於產能爬坡階段。二期氫氧化鋰項目處於暫緩建設階段。



公司指出，上述資產減值主要為公司針對部分在建工程及使用權資產等進行的一次性資產減

值處理，以及在日常經營過程中計提的存貨和信用減值損失。公司計提資產減值準備（部分為

一次性）符合公司資產實際情況，符合會計準則和公司會計政策的相 關規定，真實、公允地反

映了公司的財務狀況、資產價值和經營成果。（ｅｈ）

