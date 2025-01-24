《駐京專電》內地倡擴大新春節日消費，加大力度購脫貧地區農產品

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》國家發改委近日印發通知，組織各地區、

各部門以２０２５年春節、元宵節等消費旺季為契機，開展２０２５年消費幫扶新春行動，在充

分尊重市場規律的前提下，積極採購幫銷脫貧地區等欠發達地區各類產品和文化旅遊服務。



通知稱，要發動幹部職工和廣大市民擴大節日消費，充分發揮東西部協作、對口支援、行業

幫扶、定點幫扶等機制作用，通過發放消費券、積分換購、滿贈滿減等方式，引導社會力量持續

擴大脫貧地區農副產品消費。



通知明確，要加大脫貧地區特色農產品消費採購力度，鼓勵優先採購脫貧地區特別是國家鄉

村振興重點幫扶縣、易地扶貧搬遷安置區生產的產品作為慰問品、節日福利，組織開展脫貧地區

農副產品進機關、進學校、進金融機構等活動。



此外，要用好線上線下銷售平台擴大實物消費，組織各類重點電商企業和區域性平台推出一

批促銷幫銷活動，要推動脫貧地區文旅產業提質增效，加強對脫貧地區旅遊線路設計、產品開發

、品牌宣傳等方面的指導，推動鄉村旅遊產品數字化建設，促進鄉村旅遊服務與現代消費需求有

效對接。



日前，廣東、湖南、黑龍江、山東、河南等１０多個省份和國家有關部門相繼啟動２０２５

年消費幫扶新春行動，通過開展主題宣傳活動、開設線上活動專區、進行線下集中展銷、開展專

門產銷對接、精品旅游路線推廣，推動更多脫貧地區產品融入全國大市場。

