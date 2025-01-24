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AH股新聞

24/01/2025 11:42

《駐京專電》商務部：去年以舊換新帶動產品銷售額超１﹒３萬億元

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》商務部副部長盛秋平在國新辦發布會上表
示，商務部作為消費品以舊換新實施牽頭單位，讓廣大消費者得到「真金白銀」的實惠。
２０２４年，全國汽車以舊換新超過６８０萬輛，８大類家電以舊換新產品銷售超６２７６萬台
，家裝廚衛「煥新」補貼產品約６０００萬件，電動自行車以舊換新超１３８萬輛，合計帶動相
關產品的銷售額超１﹒３萬億元，拉升了全年社零增速１個百分點。
　
　　２０２４年，服務零售額同比增長６﹒２％，人均服務性消費支出佔消費支出的比重達
４６﹒１％，比上年提高了０﹒９個百分點。全國營業性演出場次增長１０﹒９％，票房收入增
長１５﹒４％。越來越多的觀眾因為一場演出、一款遊戲、一部影視劇而奔赴一座城。
　
　　２０２４年，全國網上零售額增長７﹒４％，其中，實物網零佔比達到２６﹒８％。據商務
大數據監測，農產品網零增長１５﹒８％。持續推動綠色消費，深入開展新能源汽車、綠色智能
家電下鄉，２０２４年，新能源乘用車零售量首次突破１０００萬輛，增長４０﹒７％。限額以
上單位家電零售額突破了１萬億元，創歷史新高，以舊換新八大類家電中，一級能效佔比９０％
以上。

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