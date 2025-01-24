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AH股新聞

24/01/2025 17:32

《中國要聞》美國連續五年成為中國鋰電池最大出口目的地

　　《經濟通通訊社２４日專訊》由於原材料價格走低，２０２４年中國鋰電池出口呈現「量增
價減」格局。海關總署近日公布的出口數據顯示，２０２４年，中國鋰離子電池累計出口數量
３９﹒１４億個，同比增長８﹒１％；但累計出口額為６１１﹒２１億美元，同比下降６％。其
中，美國連續五年成為中國鋰離子電池第一大出口目的地。
　
　　中國化學與物理電源行業協會分析稱，出口總額下降，主要原因是２０２４年碳酸鋰價格持
續大幅走低，導致鋰離子電池出口價格大幅下降。由於電池原材料和組件供應充足，導致鋰電池
成本、售價均出現降低，２０２４年前６個月，每月鋰電池出口額同比均下降超一成，進入７月
後，出口額開始企穩，此後小幅波動，並在當年１２月實現同比增長１４﹒５％，為２０２４年
單月最大漲幅，縮小了全年出口額的下降程度。
　
　　從出口目的地看，２０２４年中國鋰電池出口目的地前五位為美國、德國、韓國、越南、荷
蘭。其中，美國是中國鋰電池第一大出口目的地國，自２０２０年以來，美國已經連續五年成為
第一大出口目的地，且市場佔比有所上升。
　
　　　海關總署數據顯示，２０２４年中國鋰電池出口至美國金額為１５３﹒１５億美元，同比
增長１３％，佔中國鋰離子電池出口額的２５％，佔比較２０２３年提高４﹒２個百分點；出口
數量１﹒８９億個，同比減少１５﹒７％。（ｌｃ）

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