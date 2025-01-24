《中國要聞》美國連續五年成為中國鋰電池最大出口目的地

《經濟通通訊社２４日專訊》由於原材料價格走低，２０２４年中國鋰電池出口呈現「量增

價減」格局。海關總署近日公布的出口數據顯示，２０２４年，中國鋰離子電池累計出口數量

３９﹒１４億個，同比增長８﹒１％；但累計出口額為６１１﹒２１億美元，同比下降６％。其

中，美國連續五年成為中國鋰離子電池第一大出口目的地。



中國化學與物理電源行業協會分析稱，出口總額下降，主要原因是２０２４年碳酸鋰價格持

續大幅走低，導致鋰離子電池出口價格大幅下降。由於電池原材料和組件供應充足，導致鋰電池

成本、售價均出現降低，２０２４年前６個月，每月鋰電池出口額同比均下降超一成，進入７月

後，出口額開始企穩，此後小幅波動，並在當年１２月實現同比增長１４﹒５％，為２０２４年

單月最大漲幅，縮小了全年出口額的下降程度。



從出口目的地看，２０２４年中國鋰電池出口目的地前五位為美國、德國、韓國、越南、荷

蘭。其中，美國是中國鋰電池第一大出口目的地國，自２０２０年以來，美國已經連續五年成為

第一大出口目的地，且市場佔比有所上升。



海關總署數據顯示，２０２４年中國鋰電池出口至美國金額為１５３﹒１５億美元，同比

增長１３％，佔中國鋰離子電池出口額的２５％，佔比較２０２３年提高４﹒２個百分點；出口

數量１﹒８９億個，同比減少１５﹒７％。（ｌｃ）

