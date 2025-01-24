《駐滬專電》上交所發布上證紅利質量與紅利增長等４條指數

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》上交所和中證指數公司今日發布上證紅利

質量指數、上證１８０紅利質量指數、上證紅利增長指數、上證１８０紅利增長指數，為市場提

供更多投資標的。



其中，上證紅利質量指數系列反映滬市具有較強分紅和盈利能力特徵的上市公司證券的整體

表現，上證紅利增長指數系列反映滬市分紅連續增長上市公司證券的整體表現。



具體來看，上證紅利質量指數和上證１８０紅利質量指數分別從上證１８０指數樣本空間、

上證１８０指數樣本中選取分紅穩定、股息率較高且盈利持續性較好的上市公司證券作為指數樣

本，反映相應樣本空間中具有較強分紅和盈利能力特徵的上市公司證券的整體表現，指數樣本數

量均為５０隻。



上證紅利增長指數和上證１８０紅利增長指數分別從上證１８０指數樣本空間、上證１８０

指數樣本中選取歷史分紅增長情況良好、分紅增長潛力較高的上市公司證券作為指數樣本，反映

相應樣本空間中分紅連續增長的上市公司證券的整體表現。上證紅利增長指數和上證１８０紅利

增長指數的樣本數量分別為５０、３０隻。



從行業分布看，上證紅利質量指數系列樣本集中分布於金融、能源、可選消費等行業，上證

紅利增長指數系列樣本集中分布於工業、金融、主要消費等行業。



從股息率表現看，上證紅利質量指數和上證１８０紅利質量指數最新一期股息率分別為

３﹒８１％、４﹒４２％，上證紅利增長指數和上證１８０紅利增長指數最新一期股息率分別為

３﹒９６％、４﹒０９％，體現出較高的分紅水平。

