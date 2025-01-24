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AH股新聞

24/01/2025 18:49

【企業盈喜】海普瑞（９９８９）料去年虧轉盈賺最多７﹒１億人幣

　　《經濟通通訊社２４日專訊》海普瑞（０９９８９）（深：００２３９９）公布，集團預期
２０２４年度歸屬於上市公司股東的淨利潤盈利５﹒８９億元（人民幣．下同）至７﹒１１億元
，２０２３年同期虧損７﹒８３億元。扣除非經常性損益後的淨利潤介乎２﹒１４億元至
３﹒１２億元，２０２３年同期虧損７﹒８億元。
　
　　報告期內，集團業績有所改善主要因為，肝素產業鏈經營環境有所改善，市場需求逐步回升
。公司積極落實品牌出海戰略，發揮海內外營銷網絡布局優勢，肝素製劑業務發展態勢良好，主
要產品依諾肝素鈉製劑在歐洲、美國、中國及非歐美等市場的銷量保持增長，全球市場佔有率進
一步提升。
　
　　報告期內，全球肝素ＡＰＩ業務需求同比改善，中國肝素ＡＰＩ的出口量按年上升，但受上
游原材料價格的下降等因素影響，２０２４年平均出口單價同比去年有較大的跌幅。公司堅持主
攻成熟法規市場的策略，以產品競爭力為前提，極力維護ＡＰＩ價格體系，取得了良好的成效，
年內產品均價明顯優於中國整體出口均價，同時獲得銷量增長，迭加成本下降等因素，公司
ＡＰＩ業務整體表現同比有所改善。
　
　　公司ＣＤＭＯ業務延續復蘇向好的節奏，報告期內公司持續鞏固深化與現有客戶的戰略合作
關係，積極探索開發新客戶群，整合內部資源，加強多元化的商業能力，助力ＣＤＭＯ業務收入
及盈利能力的提升；以及公司持續優化對外投資策略，以股東利益最大化為前提，進一步優化投
資組合，取得了較大的進展與突破。報告期內，對外投資組合表現理想，實現了較好的投資收益
。（ｋｌ）

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