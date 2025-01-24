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AH股新聞

24/01/2025 10:51

中銀香港料美聯儲本月維持利率不變機率較高，金價有望再創新高

　　《經濟通通訊社２４日專訊》美聯儲將舉行今年首場議息會議，中銀香港（０２３８８）財
富策略及分析處主管張詩琪認為，利率維持不變的機率較高。由於美國新政府政策陸續出台，她
相信美聯儲需要時間評估其對未來經濟的影響，以判斷減息路徑。近日美國就業數據顯示經濟增
長溫和，同時核心通脹近六個月以來首次回落，預計美國減息仍然是本年大方向。根據目前利率
期貨顯示，市場預期美聯儲於年中減息機會較高。故此，本月議息會議的焦點，將落在美聯儲主
席對於近日政策對經濟影響的預判。
　
＊倘通脹反彈，將影響減息幅度預期＊
　
　　市場普遍認為，美國新政府的進口關稅相關政策相對溫和，加上美國政府計劃加大投資人工
智能基建，市場樂觀情緒支持近日標指創新高。然而，張詩琪認為美股目前估值偏高，當美國後
續的政策力度超出市場預期，股市波動性不排除上升，故投資者宜先耐心觀察並擇機配置。若相
關政策促使通脹有反彈的可能，便會影響美聯儲的減息幅度預期，使目前處於下行趨勢的美債息
，或會出現階段性反彈。
　
＊Ａ股中長線具投資價值＊
　
　　內地股市方面，近日內地推出了一攬子措施推動中長期資金入市，隨著政策持續落實，預計
將為資本市場注入更多活力，令內地Ａ股的投資價值優勢明顯。張詩琪指出，不論與其他股市橫
向或過去自身歷史比較，內地股市具備較高的性價比。同時，內地企業盈利改善有望帶動股市估
值提升，中長線配置內地股市是大勢所趨。
　
＊金價有望再創歷史新高＊
　
　　黃金配置方面，受惠於央行增持及避險需求等因素帶動，張詩琪預期本年黃金趨勢仍然向上
，並有望續創歷史新高。不過，當市場對美聯儲減息預期減弱，或會令金價在上行趨勢中出現短
期波動，可為投資者帶來配置機會。（ｂｎ）

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