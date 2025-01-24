中石化（００３８６）：去年油氣當量產量按年增２﹒２１％

《經濟通通訊社２４日專訊》中國石油化工股份（００３８６）（滬：６０００２８）公布

，２０２４年生產經營數據，油氣當量產量按年增２﹒２１％至５﹒１５億桶油當量，原油產量

按年增０﹒２６％至２﹒８２億桶，境內成品油總經銷量按年跌２﹒８４％至１﹒８３億噸。

（ｂｎ）

