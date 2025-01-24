《國企紅籌》中國太保︰金融監管總局核准蘇罡擔任公司副總裁

《經濟通通訊社２４日專訊》中國太保（０２６０１）（滬：６０１６０１）公布，金融監
管總局已核准了蘇罡擔任公司副總裁、財務負責人的任職資格。蘇罡擔任公司副總裁、財務負責
人的任期自２０２５年１月２１日起生效。（ｋｌ）
【你點睇？】特朗普稱2月起或對從華徵收10%關稅，你認為中方應否作出強硬反制？► 立即投票
24/01/2025 18:35
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