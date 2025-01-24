《國企紅籌》中國太保︰金融監管總局核准蘇罡擔任公司副總裁

《經濟通通訊社２４日專訊》中國太保（０２６０１）（滬：６０１６０１）公布，金融監

管總局已核准了蘇罡擔任公司副總裁、財務負責人的任職資格。蘇罡擔任公司副總裁、財務負責

人的任期自２０２５年１月２１日起生效。（ｋｌ）

