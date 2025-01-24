《神州頭條》財經報章頭版摘要：多方協同發力推動中長期資金入市

《經濟通通訊２４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



多方協同發力推動中長期資金入市

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國務院新聞辦公室２３日舉行新聞發布會，請中證監主席吳清和財政部副部長廖岷、人社部副部

長李忠、人行黨委委員鄒瀾、金融監管總局副局長肖遠企介紹大力推動中長期資金入市，促進資

本市場高質量發展有關情況，並答記者問。



健全社保基金投資運營長周期考核體系

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在２３日舉行的國務院新聞辦新聞發布會上，財政部副部長廖岷表示，財政部將抓緊落實《關於

推動中長期資金入市工作的實施方案》，優化完善全國社保基金投資管理制度，健全全國社保基

金投資運營長周期考核體系。進一步推動保險資金入市，對國有商業保險公司長周期考核制度進

行修訂。



商務部：加大引外資穩外資力度

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商務部新聞發言人何亞東２３日在商務部例行新聞發布會上表示，２０２５年，商務部將堅決貫

徹落實黨中央、國務院部署，加大引資穩資力度。





《上海證券報》



中證監詳解中長期資金入市實施方案

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中證監主席吳清２３日在國新辦新聞發布會上對近日發布的《關於推動中長期資金入市工作的實

施方案》進行了詳細介紹，並提出從資產端、交易端、機構端、執法端等「四端」進一步加大政

策供給，已針對公募基金形成初步改革方案，以及支持各類外資主體參與Ａ股市場。



財政貨幣政策發力穩股市

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國新辦２３日舉行新聞發布會，介紹大力推動中長期資金入市，促進資本市場高質量發展有關情

況。記者從會上獲悉，財政政策與貨幣政策將繼續發力，助力資本市場平穩健康運行。



鼓勵保險資金穩步提升股市投資比例

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金融監管總局副局長肖遠企２３日在國新辦新聞發布會上表示，鼓勵保險資金穩步提升股市投資

比例，特別是大型國有保險公司要發揮「頭雁」作用，力爭每年新增保費３０％用於投資股市，

力爭保險資金投資股市比例在現有基礎上繼續穩步提高。





《證券時報》



中長期資金入市指標明確，基金改革形成初步方案

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中證監主席吳清２３日參加國新辦新聞發布會時表示，公募基金持有Ａ股流通市值未來三年每年

至少增長１０％，力爭大型國有保險公司從２０２５年起每年新增保費的３０％用於投資Ａ股，

這也意味著每年至少為Ａ股新增幾千億元（人民幣．下同）的長期資金。



商務部：２０２５年延續執行電動自行車以舊換新政策

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商務部等五部門２３日發布《關於做好２０２５年度電動自行車以舊換新工作的通知》，明確自

２０２５年１月１日起，延續執行電動自行車以舊換新政策，對個人消費者交售報廢老舊電動自

行車並換購合格新車的，給予以舊換新補貼。具體補貼標準由商務部指導各地結合實際合理制定

。《通知》要求各地在補貼標準上要與上年相銜接，保持工作平穩過渡。



地方兩會勾勒經濟大省「挑大梁」路線圖

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２０２５年地方兩會接近尾聲。截至２０２４年末，全國已有超過１１個省份年度地區生產總值

（ＧＤＰ）超過５萬億元，經濟規模占全國總量超過六成。近期召開的省級兩會上，隨著地方政

府工作報告和預算報告的公布，從經濟增速目標到消費投資、財政預算、構建新質生產力等諸多

經濟發展關鍵表述來看，經濟大省拼經濟、「挑大梁」路線圖愈發清晰。（ｌｃ）

