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AH股新聞

24/01/2025 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：多方協同發力推動中長期資金入市

　　《經濟通通訊２４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
多方協同發力推動中長期資金入市
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國務院新聞辦公室２３日舉行新聞發布會，請中證監主席吳清和財政部副部長廖岷、人社部副部
長李忠、人行黨委委員鄒瀾、金融監管總局副局長肖遠企介紹大力推動中長期資金入市，促進資
本市場高質量發展有關情況，並答記者問。
　
健全社保基金投資運營長周期考核體系
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
在２３日舉行的國務院新聞辦新聞發布會上，財政部副部長廖岷表示，財政部將抓緊落實《關於
推動中長期資金入市工作的實施方案》，優化完善全國社保基金投資管理制度，健全全國社保基
金投資運營長周期考核體系。進一步推動保險資金入市，對國有商業保險公司長周期考核制度進
行修訂。
　
商務部：加大引外資穩外資力度
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
商務部新聞發言人何亞東２３日在商務部例行新聞發布會上表示，２０２５年，商務部將堅決貫
徹落實黨中央、國務院部署，加大引資穩資力度。
　
　
《上海證券報》
　
中證監詳解中長期資金入市實施方案
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中證監主席吳清２３日在國新辦新聞發布會上對近日發布的《關於推動中長期資金入市工作的實
施方案》進行了詳細介紹，並提出從資產端、交易端、機構端、執法端等「四端」進一步加大政
策供給，已針對公募基金形成初步改革方案，以及支持各類外資主體參與Ａ股市場。
　
財政貨幣政策發力穩股市
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國新辦２３日舉行新聞發布會，介紹大力推動中長期資金入市，促進資本市場高質量發展有關情
況。記者從會上獲悉，財政政策與貨幣政策將繼續發力，助力資本市場平穩健康運行。
　
鼓勵保險資金穩步提升股市投資比例
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
金融監管總局副局長肖遠企２３日在國新辦新聞發布會上表示，鼓勵保險資金穩步提升股市投資
比例，特別是大型國有保險公司要發揮「頭雁」作用，力爭每年新增保費３０％用於投資股市，
力爭保險資金投資股市比例在現有基礎上繼續穩步提高。
　
　
《證券時報》
　
中長期資金入市指標明確，基金改革形成初步方案
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中證監主席吳清２３日參加國新辦新聞發布會時表示，公募基金持有Ａ股流通市值未來三年每年
至少增長１０％，力爭大型國有保險公司從２０２５年起每年新增保費的３０％用於投資Ａ股，
這也意味著每年至少為Ａ股新增幾千億元（人民幣．下同）的長期資金。
　
商務部：２０２５年延續執行電動自行車以舊換新政策
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
商務部等五部門２３日發布《關於做好２０２５年度電動自行車以舊換新工作的通知》，明確自
２０２５年１月１日起，延續執行電動自行車以舊換新政策，對個人消費者交售報廢老舊電動自
行車並換購合格新車的，給予以舊換新補貼。具體補貼標準由商務部指導各地結合實際合理制定
。《通知》要求各地在補貼標準上要與上年相銜接，保持工作平穩過渡。
　
地方兩會勾勒經濟大省「挑大梁」路線圖
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
２０２５年地方兩會接近尾聲。截至２０２４年末，全國已有超過１１個省份年度地區生產總值
（ＧＤＰ）超過５萬億元，經濟規模占全國總量超過六成。近期召開的省級兩會上，隨著地方政
府工作報告和預算報告的公布，從經濟增速目標到消費投資、財政預算、構建新質生產力等諸多
經濟發展關鍵表述來看，經濟大省拼經濟、「挑大梁」路線圖愈發清晰。（ｌｃ）

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