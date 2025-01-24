《神州經脈》特朗普或與華討論關稅，人民幣大漲，滬指連升兩周

《神州經脈》滬深股市三大指數今日（２４日）震盪收升，滬綜指揚０﹒７％，收報

３２５２﹒６３點，深成指亦升１﹒１５％，創業板指升１﹒３６％。兩市成交１﹒２２萬億元

（人民幣．下同），較上個交易日縮量１３３３億元或約一成。



回顧全周，中美關係及關稅問題成左右市場的關鍵因素。美國總統特朗普上任首日沒提對華

關稅問題，誰知就職次日他就透露考慮從２月１日起對中國產品加徵１０％關稅，影響Ａ股小幅

下跌。不過，特朗普似乎沒有拿定主意，最新言論又指寧願不對中國徵收關稅，認為美國可以與

中國達成貿易協議。中央為應對外圍風險，六財金部門近日宣布推進險企等中長期資金入市，中

外研究機構均料將為Ａ股帶來萬億增量資金。Ａ股企穩，連升兩周，滬綜指本周升０﹒３３％。



受特朗普對華關稅新表態提振，人民幣今日強勢反彈。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）

今日收報７﹒２４１２，較上個交易日４時３０分收盤價大升４６２點子，創２０２４年１１月

２９日以來近兩個月新高，全日在７﹒２３７０至７﹒２８６１之間波動。今日人民幣兌一美元

中間價報７﹒１７０５，較上個交易日升３點子，和市場預測偏離１０７４點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家主席習近平昨日下午到遼寧省本溪市，考察本鋼集團的板材冷軋總廠第三冷軋廠，察

看企業的集控中心和生產線，了解企業加快轉型升級、推進高質量發展等情況。習近平表示，本

鋼是國家老企業，通過鞍鋼重組本鋼，完善現代企業制度，推動產業轉型升級煥發青春。習近平

強調，鋼鐵產業是國家的重要基礎產業，實體經濟是國民經濟的根基所在，要繼續努力，把短板

補上，把結構調優，繼續為中國式現代化多作貢獻。



２﹒ 美國總統特朗普在當地時間２３日晚播出的霍士新聞訪談中表示，他「寧願不對中國徵收

關稅」，但指關稅是針對中國的「巨大力量」，又稱他可以讓中美達成貿易協議。中國外交部外

交部發言人毛寧今日在例行記者會上回應稱，對於關稅問題，中方已經多次表明了立場。中美經

貿合作是互利共贏的。如果雙方有分歧和摩擦，應當通過對話和協商來解決。貿易戰、關稅戰沒

有贏家，不符合任何一方的利益，也不利於世界。



３﹒ 人民銀行今日開展２０００億元１年期中期借貸便利（ＭＬＦ）操作，中標利率持平２％

。對沖月內９９５０億元ＭＬＦ到期，人行通過ＭＬＦ淨回籠中長期流動性７９５０億元。人行

同日還開展了２８４０億元１４天期逆回購操作，扣除１０５０億元的逆回購到期規模後，當日

淨投放短期流動性約１７９０億元。中信證券首席經濟學家明明表示，本次操作在數量層面屬縮

長放短。１月資金面持續偏緊，考慮到「適度寬鬆」的政策基調及保持流動性合理充裕要求，預

計在ＭＬＦ延續縮量的環境下，１月買斷式逆回購將更多加力以對沖中長期流動性缺口。



４﹒ 商務部副部長盛秋平今日在國新辦發布會上表示，截至１月２３日２４時，全國共收到

２０２５年汽車以舊換新報廢更新補貼申請３﹒４萬份，８４﹒４萬名消費者購買了１２大類家

電以舊換新產品１０３﹒７萬台。手機等數碼產品購新補貼自１月２０日實施以來，已有７９２

萬名消費者申請了１０７８﹒６萬件手機等數碼產品購新補貼。２０２４年，全國汽車以舊換新

超６８０萬輛，８大類家電以舊換新產品銷售超６２７６萬台，家裝廚衛「煥新」補貼產品約

６０００萬件，電動自行車以舊換新超１３８萬輛，合計帶動相關產品的銷售額超１﹒３萬億元

，拉升了全年社零增速１個百分點。



５﹒ 中國黃金協會數據顯示，２０２４年，中國國內原料產金３７７﹒２４２噸，比２０２３

年增加２﹒０８７噸，同比增長０﹒５６％；進口原料產金１５６﹒８６４噸，同比增長

８﹒８３％；加上進口部分，全國共生產黃金５３４﹒１０６噸，同比增長２﹒８５％。

２０２４年，中國黃金消費量９８５﹒３１噸，同比下降９﹒５８％。其中，黃金首飾

５３２﹒０２噸，同比下降２４﹒６９％；金條及金幣３７３﹒１３噸，同比增長２４﹒５４％

；工業及其他用金８０﹒１６噸，同比下降４﹒１２％。



６﹒ 財政部公布，２０２４年１２月，全國發行新增債券４５３億元，其中一般債券２４２億

元、專項債券２１１億元。全國發行再融資債券１０４６０億元，其中一般債券５８１億元、專

項債券９８７９億元。合計，全國發行地方政府債券１０９１３億元，其中一般債券８２３億元

、專項債券１００９０億元。２０２４年１－１２月，全國發行新增地方政府債券４７１９３億

元，其中一般債券７００５億元、專項債券４０１８８億元。全國發行再融資債券５０７４３億

元，其中一般債券１３６７０億元、專項債券３７０７３億元。全國發行地方政府債券合計

９７９３６億元，其中一般債券２０６７５億元、專項債券７７２６１億元。



７﹒ 上海保險交易所搭建「車險好投保」平台，２５日正式上線，為新能源車險消費者提供更

加便捷的投保服務。首批有１０家財險公司接入該平台，分別為人保財險、平安產險、太平洋產

險、國壽財險、中華聯合財險、陽光財險、大地產險、太平財險、申能財險、永安財險。



８﹒ 支付寶「碰一下」支付功能推出後不時流傳有用戶被「隔空盜刷」，近期甚至有相關短片

流傳。支付寶安全中心微博昨晚發出通報指，近期部分自媒體為吸引眼球和流量，發布擺拍虛假

視頻，捏造「使用支付寶碰一下錢被隔空盜刷」等不實內容。經公安機關依法辦案，部分造謠者

已受到應有的懲處。支付寶呼籲消費者勿輕信網絡謠言，並強調互聯網不是法外之地。（ｓｌ）

